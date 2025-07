Eurocopa: o desejo de um torcedor pela vitória da Espanha

Entrevista com Alexia Putellas: Expectativas e Preparativos para a Eurocopa

Alexia Putellas, jogadora do Barcelona e capitã da seleção espanhola, compareceu a uma entrevista antes do início da Eurocopa, visivelmente animada e um pouco ofegante devido ao clima quente e úmido. Em tom descontraído, a atleta pediu desculpas por não cumprimentar em um estilo mais tradicional, refletindo o calor que sentia.

A Eurocopa deste ano está marcada por alguns desafios. A seleção enfrentou problemas de saúde com duas jogadoras importantes: Aitana sofreu de meningite e Cata de amigdalite. Alexia falou sobre como a equipe lidou com essas adversidades, expressando alívio por ambas estarem prontas para jogar novamente. “Estamos felizes de que tenham superado as doenças e voltem ao nosso habitat natural, que é o campo”, declarou.

Com a competição se aproximando, Alexia expressou a ansiedade de iniciar os jogos. “Trabalhamos muito para estar nas melhores condições. Sinto saudades da competição após longos períodos de treinamento sem jogos”, afirmou.

A jogadora relembrou sua ausência na Eurocopa de 2022 devido a uma grave lesão: “Deixar isso para trás foi difícil, mas estou aqui para viver este momento. A lesão me mudou e, agora, valorizo cada momento em campo ainda mais”. Alexia explicou que a experiência de se recuperar de uma lesão grave trouxe uma nova perspectiva. "Todos que passaram por isso voltam diferentes. Tem que trabalhar duro para voltar ao nível”, disse.

Apesar do foco na equipe, Alexia também falou sobre suas próprias expectativas. Quando questionada se esta Eurocopa poderia ser seu torneio, ela destacou que o mais importante é o sucesso da Espanha: “Espero que seja o torneio da Espanha, não importa se é o meu ou não. Estou bem e pronta para contribuir com a equipe”.

A equipe chega à Eurocopa em um clima de tranquilidade e profissionalismo, com melhorias em sua infraestrutura de treinamento. Alexia mencionou que agora contam com salas de recuperação, algo que não existia em torneios anteriores. “Temos condições muito melhores, mas dentro de campo temos que dar nosso melhor para avançar”, destacou.

Sobre a pressão em torno de seu nome, especialmente após conquistar o Balão de Ouro, Alexia se mostrou tranquila: “Estou focada no que posso fazer em campo. O Balão de Ouro não é meu foco agora, o que quero é ganhar a Eurocopa. Esse é o título que falta para a Espanha”.

Alexia demonstrou confiança em sua performance, afirmando que se sente bem tanto física quanto mentalmente e que as jogadas fluem naturalmente com a bola. Ela acredita que a equipe possui os recursos necessários para superar os desafios que enfrentará na competição.

Além de suas aspirações esportivas, Alexia também compartilhou um pouco de sua vida fora do campo. Ela falou sobre a gestão de suas redes sociais durante o torneio e como prefere aproveitar momentos de vitória com suas companheiras.

Por fim, Alexia lembrou de sua primeira Eurocopa, disputada em 2013, onde marcou seu primeiro gol. Com um sorriso, comentou sobre a experiência, ressaltando que sempre recebeu apoio das jogadoras mais velhas.

Enquanto a Eurocopa se aproxima, Alexia Putellas permanece focada em levar a seleção da Espanha ao sucesso, sonhando com o título tão desejado.