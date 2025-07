Estrangeiros pagarão taxa adicional para obter visto americano

A partir de 1º de outubro de 2025, uma nova taxa de US$ 250 será cobrada de estrangeiros que solicitarem vistos de não imigrantes para os Estados Unidos. Essa taxa se aplicará a diferentes tipos de vistos, incluindo os de turismo, intercâmbio e trabalho temporário.

Atualmente, o custo para obter um visto de turismo (B1/B2) é de US$ 185, além de um valor adicional de US$ 24 referente ao formulário de solicitação. Com a nova taxa, o custo total para este visto passará para US$ 459, o que equivale a aproximadamente R$ 2.552,91 com a cotação atual. Isso representa um aumento de mais de 130% em relação ao valor que os solicitantes pagam atualmente.

Importante destacar que não haverá isenções nem descontos para essa nova taxa. Portanto, independentemente da situação do requerente, todos deverão pagar a taxa de US$ 250 ao solicitarem seus vistos. Essa mudança é parte de uma atualização nas tarifas de visto e começa no início do ano fiscal americano de 2026.