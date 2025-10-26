Estátua de Jesus Cristo no Brasil supera o Cristo Redentor

Quando pensamos em grandes estátuas de Jesus no Brasil, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro logo vem à mente. Com seus braços abertos e a vista incrível do Corcovado, ele é um dos símbolos mais reconhecidos do país e atrai milhões de turistas. Mas, olha só, agora temos um novo destaque na cena: o Cristo Protetor, que fica em Encantado, no Rio Grande do Sul. Essa impressionante estátua mede 37,5 metros e já é a maior do Brasil, superando o famoso monumento carioca.

### Cristo Protetor: uma obra monumental no Vale do Taquari

Inaugurado há pouco tempo, o Cristo Protetor não é apenas alto; sua presença robusta se destaca na paisagem do Vale do Taquari. Para se ter uma ideia, ele é 7,5 metros mais alto que o Cristo Redentor, que com seu pedestal alcança 38 metros. Vale lembrar que, se considerarmos a altura total, o Cristo Rei na Polônia ainda é o mais alto do mundo, com 52,5 metros, mas isso não diminui a grandiosidade da escultura gaúcha.

O artista cearense Markus Moura foi o responsável pela criação dessa obra monumental, que exigiu anos de dedicação. O projeto contou com a participação de muitas pessoas da região, tornando-se um verdadeiro símbolo de fé e orgulho para todos ali.

### Turismo, fé e experiência

Hoje, o Cristo Protetor é o principal ponto turístico de Encantado. As visitas acontecem de terça a domingo, das 9h às 17h, exceto em feriados nacionais. Um dos grandes atrativos é o mirante interno, que oferece uma vista panorâmica de tirar o fôlego do Vale do Taquari. Subir até lá é uma experiência única, que muitos visitantes adoram.

Os ingressos podem ser comprados no local ou pelo site oficial. Os preços são bem acessíveis: para adultos de 13 a 59 anos, R$ 40; para idosos e crianças de 8 a 12, R$ 20; e crianças até 7 anos não pagam. Se você quiser acessar o mirante, há um custo adicional de R$ 50, que só pode ser adquirido na loja do local.

### Como chegar à estátua

O Cristo Protetor está localizado na Linha Garibaldi, na área rural de Encantado. O acesso é fácil e bem sinalizado, e as instalações estão sendo ampliadas para receber um número ainda maior de visitantes, tanto de outras partes do Brasil quanto do exterior. Essa nova obra monumental não só embeleza a paisagem, mas também promete atrair muitos olhos curiosos para a região.