Entregadores em SP ganham espaço seguro e exclusivo: confira detalhes

Na última segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025, um novo espaço foi inaugurado em São Paulo para oferecer apoio e segurança aos entregadores. Essa iniciativa do Movimento dos(as) Trabalhadores(as) Sem Direitos (MTD) ganhou vida na Rua Irmã Simpliciana, e já tem o nome de BASE.

O espaço não é apenas para entregadores, mas também para profissionais que atuam por meio de aplicativos e outros trabalhadores informais. Isso significa que motoristas, cozinheiros, costureiras, diaristas, ambulantes e catadores também podem encontrar acolhimento nesse local.

Mais apoio a esses profissionais

Esse lugar foi pensado de maneira pioneira. Ele surge sem uma ação direta da prefeitura ou do setor público, e tem como objetivo principal proporcionar dignidade e condições adequadas para esses trabalhadores. É um espaço que visa promover a organização e o fortalecimento das rotinas desses profissionais que, muitas vezes, enfrentam dificuldades no dia a dia.

Dentro do espaço, os trabalhadores encontram não apenas segurança, mas também refeições quentes, com a oferta de marmitas. Se alguém precisar de orientação jurídica, haverá suporte disponível. E não para por aí: um olhar atento à saúde mental também é uma prioridade, com práticas voltadas para o bem-estar. Cursos e especializações também estarão acessíveis, ajudando a aprimorar as habilidades de todos.

Além de beneficiar entregadores, o espaço se compromete a atuar em prol dos direitos sociais de várias modalidades de trabalho. O projeto conta com a parceria das Cozinhas Solidárias, do MTST, que busca combater a fome e o desemprego por meio de ações concretas e solidárias.

Na abertura do local, uma diversidade de trabalhadores e líderes sociais estavam presentes, enriquecendo o evento com suas histórias e experiências. O foco vai além de apenas um point de apoio; é um reconhecimento de que cada função merece ser respeitada e valorizada. É um passo importante para dar visibilidade a todos esses profissionais que tanto contribuem para a sociedade.