Dr. Andrew Corin recebe medalha de serviço em Tauranga

O médico Andrew Corin, que atua em Tauranga, Nova Zelândia, foi recentemente homenageado com a Medalha de Serviço do Presidente pelo Royal New Zealand College of General Practitioners. A premiação aconteceu durante a cerimônia anual de fellowship e premiações em Christchurch, no dia 26 de julho, e Corin foi um dos quatro recebedores da medalha, que reconhece contribuições significativas para a medicina geral e a divisão de hospital rural.

Corin, que trabalha na clínica Family Doctors Brookfield desde 1997, expressou sua satisfação com a honra recebida, ressaltando que seu trabalho muitas vezes passa despercebido. Ele sempre teve como motivação a vontade de servir aos pacientes, buscando melhorar a vida deles e a sua interação com a comunidade. Para ele, o atendimento primário é a melhor maneira de estabelecer relações de longo prazo com os pacientes.

Além de atendimento clínico, Corin tem se dedicado ao ensino. Ele atua como instrutor em programas de formação de médicos e mentora novos profissionais, incluindo médicos estrangeiros. Esse papel é fundamental para enfrentar a crise de força de trabalho na área da saúde, uma preocupação crescente. Embora essa atividade demande tempo e possa interferir em seu atendimento aos pacientes, Corin considera essa troca de experiências extremamente recompensadora.

Em 2007, ele fundou a Clinical Horizons NZ, uma organização de pesquisa independente onde contribuiu de forma significativa para a atualização de tratamentos de diversas condições médicas. Corin também é autor de dois livros premiados. O primeiro, “This Old Stick”, é uma coleção de contos que celebra a sabedoria e a experiência das pessoas mais velhas, enquanto o segundo, “Today in Paradise”, é uma obra de ficção histórica.

Para equilibrar sua vida profissional, Corin cuida de um pomar de abacates, onde planta diferentes variedades para garantir a resiliência da colheita. Ele acredita que essa atividade, junto com a escrita, adiciona equilíbrio à sua vida, mantendo sua criatividade ativa, além de sua função científica. Com uma carreira marcada por dedicação, ensino e criatividade, Corin é um exemplo de profissional que se preocupa em aproximar-se das pessoas, além de contribuir para a formação da próxima geração de médicos.