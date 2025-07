Djokovic se diverte enquanto brasileira é eliminada no dia 10

Torneio de Wimbledon Avança para Semifinais

O torneio de Wimbledon, um dos mais prestigiados do tênis mundial, está se aproximando das semifinais. No torneio masculino, os jogadores Jannik Sinner e Novak Djokovic já garantiram suas vagas e irão se enfrentar na próxima fase. No outro lado da chave, o jovem Carlos Alcaraz enfrenta Taylor Fritz em busca de uma classificação para a final.

Novak Djokovic tem mostrado um excelente desempenho nas quadras e, além da habilidade com a raquete, tem se deixado levar pela descontração fora dos jogos. Ele frequentemente imita os filhos com danças divertidas após suas vitórias, o que traz um ar leve ao seu estilo competitivo.

Já nas duplas femininas, as semifinais estão marcadas para amanhã. Os duelos prometem ser emocionantes, com Aryna Sabalenka enfrentando Amanda Anisimova, seguido por Iga Swiatek contra Belinda Bencic, ambos os jogos acontecendo na quadra central.

Wimbledon continua a ser um palco de grandes emoções e surpresas, e o público aguarda ansiosamente por mais desfechos nas próximas fases do torneio.