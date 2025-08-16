Disney anuncia desconto especial para viagens em família

A Disney Cruise Line trouxe uma super novidade para quem sonha em curtir uns dias de férias em alto-mar. Eles estão oferecendo 50% de desconto para o terceiro e quarto hóspede que embarcar na mesma cabine, desde que o valor integral de dois passageiros já esteja pago. Uma ótima chance para quem quer viajar com a família ou amigos!

Essa promoção é válida de dezembro de 2025 até março de 2026 em navios específicos, como o Disney Magic e o Disney Wish. Fique de olho, pois as reservas precisam ser feitas até o dia 12 de outubro.

Destinos atraentes e datas

Os cruzeiros vão partir de Port Canaveral, na Flórida, com direção às Bahamas. As opções incluem viagens de 3, 4 e 5 noites. Para quem quer explorar o Caribe, a partir de Galveston, no Texas, há roteiros de 5 noites por essa região encantadora.

Os navios que saem de Fort Lauderdale, também na Flórida, já estão programando paradas nas Bahamas para dezembro. E não é à toa que esse mês é tão popular — as festas de fim de ano trazem uma energia toda especial e deixam as viagens ainda mais mágicas.

Esses cruzeiros prometem levar os passageiros a locais de beleza natural impressionante, incluindo paradas em portos de tirar o fôlego, como as famosas ilhas privadas da Disney.

Itinerários especiais

As rotas do Disney Magic são um verdadeiro destaque, com experiências incríveis para as Bahamas. Já no Disney Wonder, os passageiros podem embarcar em aventuras exóticas pela Austrália e Nova Zelândia.

Para os fãs do universo Disney, vai ter itinerários temáticos como o Marvel Day at Sea e o Pixar Day at Sea, que estão de volta em 2026. Essas experiências imersivas prometem momentos inesquecíveis para todos a bordo.

Reserva e detalhes da promoção

Se você está a fim de aproveitar o desconto, a dica é garantir a reserva em cabines das categorias de 04A a 11C. Mas, atenção: as suítes concierge não estão inclusas nessa promoção. O legal é que esse desconto vale tanto para novas reservas quanto para aquelas que já foram feitas, contanto que sejam atualizadas com o suporte da Disney Cruise Line.

Com a contagem regressiva para o dia 12 de outubro, essa é uma oportunidade imperdível para montar sua viagem dos sonhos, misturando economia e muita diversão. Para informações mais detalhadas sobre os itinerários e as promoções, é sempre bom dar uma olhadinha diretamente no site da Disney Cruise Line.