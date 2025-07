Dicas para idosos utilizarem o celular com facilidade

Com a tecnologia avançando a passos largos, os smartphones passaram a ser ferramentas essenciais, até mesmo para os idosos. Esses dispositivos oferecem uma série de recursos que facilitam a vida do dia a dia e ajudam a manter a conexão com amigos e familiares.

Por isso, é importante que os mais velhos aprendam a usar os celulares. Isso não só promove uma vida mais conectada, como também melhora a qualidade do dia a dia. Existem várias dicas de acessibilidade que podem ajudar a adaptar o uso do celular às necessidades dos idosos. Vamos conferir seis delas abaixo:

Ajustar o tamanho da fonte

Os tamanhos de fonte padrão podem ser um desafio para os idosos, dificultando a leitura de mensagens e e-mails. Mas existe uma solução! Você pode aumentar a fonte facilmente:

Android: vá em Configurações > Tela > Tamanho da Fonte;

vá em Configurações > Tela > Tamanho da Fonte; iOS: entre em Ajustes > Tela e Brilho > Tamanho do Texto.

Digitação e leitura por voz

Para quem tem dificuldade com a visão ou os movimentos, a tecnologia oferece a opção de digitação e leitura por voz. Isso permite interagir com o celular sem precisar tocar na tela. Ative este recurso assim:

Android: acesse Configurações > Acessibilidade > Voice Access e Seleção para Ouvir;

acesse Configurações > Acessibilidade > Voice Access e Seleção para Ouvir; iOS: vá em Ajustes > Acessibilidade > Controle por Voz e Falar Conteúdo da Tela.

Facilitar o acesso aos apps essenciais

Outra dica simples é organizar os aplicativos mais usados diretamente na tela inicial do celular. Basta pressionar e arrastar os ícones para a área de trabalho, tornando o acesso muito mais fácil.

Disponibilizar informações médicas

Em situações de emergência, os smartphones modernos podem ser verdadeiros aliados. Além da função SOS para acionar contatos rapidamente, dá para inserir dados médicos importantes. Veja como fazer:

Android: vá em Configurações > Segurança e Emergência > Informações Médicas;

vá em Configurações > Segurança e Emergência > Informações Médicas; iOS: acesse Ajustes > Saúde > Ficha Médica.

Adaptar alertas visuais e sonoros

Para idosos que têm perda auditiva, é possível configurar alertas visuais, como luzes piscando e transcrição de sons. Assim, o uso do celular se torna bem mais acessível. As configurações são feitas assim:

Android: vá em Configurações > Acessibilidade > Notificações Visuais e Reconhecimento de Sons;

vá em Configurações > Acessibilidade > Notificações Visuais e Reconhecimento de Sons; iOS: acesse Ajustes > Acessibilidade > Áudio/Visual > Flash LED para Alertas e Reconhecimento de Sons.

Ajustar contraste e cores

Para ajudar aqueles com sensibilidade a cores ou visão reduzida, você pode ativar o modo de alto contraste e até inverter as cores na tela. Isso realça os elementos mais importantes e pode facilitar bastante a visualização. Confira como ajustar:

Android: vá em Configurações > Acessibilidade > Melhorias de Visibilidade;

vá em Configurações > Acessibilidade > Melhorias de Visibilidade; iOS: acesse Ajustes > Acessibilidade > Tela e Tamanho do Texto.

Essas adaptações não só tornam o uso do celular mais fácil, mas também contribuem para que os idosos se sintam mais seguros e conectados ao mundo ao seu redor.