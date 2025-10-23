Detetive de metais encontra tesouro romano após oito anos

Um mistério que ficou por séculos escondido sob a terra surgiu na pequena vila de Borsum, no noroeste da Alemanha. Esse caso une arqueologia, segredos e um toque de infração. Em 2017, um homem encontrou centenas de artefatos antigos usando um detector de metais, mas só revelou essa descoberta às autoridades oito anos depois, em abril deste ano.

Moedas, anel e barras de prata

Durante sua busca, ele descobriu um anel de ouro, uma moeda de ouro e várias barras, além de centenas de moedas de prata. Especialistas acreditam que esses itens remontam à Era Romana, mas ainda é incerto se eles pertenciam aos romanos ou às tribos germânicas que habitavam a região na época. Essa dúvida é importante, já que ambos os grupos coexistiram naquele território há aproximadamente dois mil anos.

A lei proíbe caças ao tesouro sem autorização

Na Baixa Saxônia, onde o achado ocorreu, é ilegal procurar por artefatos históricos com detectores de metais sem autorização. Essa lei existe para garantir que qualquer descoberta seja informada oficialmente, ajudando na preservação e no registro adequado dos objetos.

Por causa disso, a utilização do detector sem a devida licença caracteriza a ação como irregular. O homem, que agora tem 31 anos, acabou se inscrevendo em um curso oficial de detector de metais oferecido pelo governo local. O Ministério Público de Hildesheim decidiu arquivar o caso, já que o prazo para punição havia expirado.

Novas escavações e mais moedas

Após a revelação do achado, técnicos do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos foram ao local para garantir que nenhum item tivesse sido perdido e para entender melhor o contexto histórico da descoberta. Em outubro, uma equipe de arqueólogos fez uma investigação mais detalhada e encontrou novas moedas, elevando o total para 450 peças de prata.

Valor histórico e científico

Essa coleção é considerada um dos maiores conjuntos de moedas romanas encontrados na Alemanha. Segundo o arqueólogo Sebastian Messal, que lidera o departamento regional que está acompanhando o caso, o tesouro possui um valor científico significativo.

As moedas pertencem a um período crucial, que marca a transição entre o fim da República Romana e o início do Império. No entanto, ainda é um mistério o motivo pelo qual foram enterradas e quem teria tomado essa decisão em Borsum.