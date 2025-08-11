Demolição descobre cofre com notas antigas sem valor real

Uma descoberta curiosa aconteceu durante a demolição de um prédio no centro de Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul. No dia 28 de julho, os operários se depararam com um cofre cheio de moedas antigas. O que deixou todo mundo intrigado foi que, embora houvesse uma boa quantidade de dinheiro, as notas eram de cruzeiro, cruzado e cruzado novo — moedas que não circulam mais há muitos anos.

Apesar do volume encontrado, essas cédulas não têm mais valor comercial. No entanto, os proprietários planejam catalogar e vender as notas para colecionadores. A diversidade das moedas dificulta até mesmo calcular quanto valiam na época em que estavam em circulação.

O terreno e o dono da descoberta

O terreno onde o cofre foi encontrado pertence à família de Andrei Goelzer Bratz, um empresário local. Ele estava animado com a descoberta e ressaltou que “todo mundo sonha em achar um tesouro”, mesmo que, neste caso, a fortuna não seja financeira. Andrei mencionou que notou várias notas de 100 mil cruzeiros no cofre, mas não chegou a contar todos os papéis.

Foi um operador da máquina de demolição que percebeu o cofre semiaberto e chamou a atenção de todos. “Quando abrimos, estava cheio de dinheiro. No começo, houve uma agitação, mas logo percebemos que era dinheiro antigo. Infelizmente, não era dólar”, comentou ele, brincando sobre a expectativa inicial.

Possível origem do dinheiro esquecido

A suspeita é que esse cofre tenha pertencido a uma antiga empresa que operava no local, fechando as portas no início dos anos 1990. Naquela época, esse negócio possuía cinco mercados e lidava com grandes quantidades de dinheiro em espécie, principalmente para trocos.

O prédio foi deixado pela empresa em 1993, bem no período de transição entre moedas. Como o conteúdo já estava desvalorizado há tanto tempo, é bem possível que ele tenha sido esquecido ali.

Repercussão e curiosidade

A notícia se espalhou rapidamente e atraiu muitos curiosos à região. Arthur Mazzutti Bratz, estudante de Economia e filho de Andrei, estava presente na hora da descoberta. Ele disse que havia uma grande movimentação de pessoas perguntando sobre o dinheiro que havia sido encontrado. “Explicamos que não valia nada, mas, mesmo assim, é uma história muito interessante e vai ficar para a nossa coleção”, compartilhou.

Apesar de não ter valor para transações, o cofre se tornou uma lembrança valiosa para a família e um fato que mexeu com a cidade, provando que até os tesouros mais inusitados podem despertar curiosidades e histórias para contar.