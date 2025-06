Data e hora da estreia do Lord of Mysteries no Crunchyroll

Um novo anime muito esperado para o verão é a adaptação do popular web novel chinês Lord of Mysteries. A série está programada para estrear no dia 28 de junho e será transmitida pela plataforma Crunchyroll.

Recentemente, a Crunchyroll confirmou a hora exata em que a série estará disponível. Lord of Mysteries será lançado na sexta-feira, dia 27 de junho, às 20:00 PT (23:00 ET). Inicialmente, a série contará com legendas, mas a plataforma também indicou que versões dubladas estarão disponíveis em breve, embora ainda não tenha uma data definida para isso.

O trailer oficial do anime gera expectativa sobre as dublagens em inglês, sugerindo que o público não terá que esperar muito tempo para assisti-las. A liberação da dublagem poderá ocorrer logo após a estreia das legendas.

Lord of Mysteries é baseado na obra de Cuttlefish That Loves Dining e segue a história de Zhou Mingrui, um homem moderno da China que, de forma misteriosa, acorda no corpo de Klein Moretti em um universo alternativo do século XIX, repleto de ciência, magia e ocultismo. Neste mundo, os moradores podem adquirir poderes sobrenaturais seguindo caminhos de “Beyonder”, cada um relacionado a poções únicas. Consumir essas poções pode proporcionar habilidades extraordinárias, mas há sérios riscos envolvidos, como a perda da sanidade ou da humanidade.

A sinopse oficial da série descreve:

“Em um mundo vitoriano de vapor, dreadnoughts e horrores ocultos, Zhou Mingrui desperta como Klein Moretti. Ele caminha em uma linha tênue entre luz e escuridão, enredado em Igrejas em guerra. Esta é a lenda de um potencial ilimitado… e perigos indescritíveis.”

Desde seu lançamento em 2018, o web novel Lord of Mysteries tem sido amplamente aclamado por seu rico mundo de fantasia, que mistura terror lovecraftiano, steampunk e mistério, além de uma trama envolvente e personagens intrigantes. O livro é considerado um dos mais influentes no cenário dos web novels chineses, ao lado de outras obras de sucesso, como Reverend Insanity e Omniscient Reader’s Viewpoint.

A série de anime está sendo desenvolvida pela Tencent Video e pela B.CMay Pictures e irá adaptar a totalidade do Volume 1 do livro. Uma continuação, Lord of Mysteries 2: Circle of Inevitability, foi lançada em março de 2023 e deve ser adaptada em uma segunda temporada do anime.