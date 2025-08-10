Contas que podem ser pagas com cartão de crédito e como proceder

Pagar contas com cartão de crédito pode parecer uma mão na roda para muitas pessoas. Afinal, a flexibilidade que vem com a possibilidade de parcelar pagamentos oferece uma sensação de alívio. No entanto, essa praticidade também tem seu lado sombrio: as dívidas podem se acumular e os juros podem pesar no bolso.

### Como funciona essa modalidade?

Com o cartão de crédito, dá para quitar uma lista bastante variada de contas. Pense em contas de consumo, como luz, gás, internet, água e telefone. E não para por aí! Você também pode usar o cartão para pagar impostos como IPTU e IPVA.

E as mensalidades de faculdades e escolas? Elas também podem ser pagas dessa forma. Se você mora em um condomínio, as taxas mensais podem ser quitadas com cartão de crédito. Mas é bom lembrar que não dá para usar esse método para pagar a fatura do próprio cartão.

Uma novidade no mercado é o Pix parcelado, que permite que você pague serviços usando seu cartão de crédito. Mas atenção: dependendo da transação, é possível que sejam cobradas taxas que variam de 1,99% a 5,99%. Portanto, vale a pena ficar de olho nos detalhes antes de se decidir.

Os valores de 1,99% e 2,99% são referentes aos pagamentos feitos via Pix utilizando cartão de crédito. Se você está pensando em usar esse método, tenha em mente que ele pode ser vantajoso, mas só se realmente fizer sentido financeiro para você. O que funciona para uma pessoa pode não ser a melhor opção para outra.

Uma das vantagens de usar o cartão de crédito para pagar contas é o prazo maior que você tem para quitar o valor. Dependendo do seu ciclo de fatura, esse prazo pode chegar a até 40 dias. Além disso, a cada compra, você pode acumular pontos que podem ser trocados por milhas ou outras recompensas. Então, se for usar essa opção, pense bem e sempre busque a melhor forma de administrar suas finanças.