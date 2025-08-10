Notícias

Contas que podem ser pagas com cartão de crédito e como proceder

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Saiba quais contas podem ser pagas com cartão de crédito e como fazer
Saiba quais contas podem ser pagas com cartão de crédito e como fazer

Pagar contas com cartão de crédito pode parecer uma mão na roda para muitas pessoas. Afinal, a flexibilidade que vem com a possibilidade de parcelar pagamentos oferece uma sensação de alívio. No entanto, essa praticidade também tem seu lado sombrio: as dívidas podem se acumular e os juros podem pesar no bolso.

### Como funciona essa modalidade?

Com o cartão de crédito, dá para quitar uma lista bastante variada de contas. Pense em contas de consumo, como luz, gás, internet, água e telefone. E não para por aí! Você também pode usar o cartão para pagar impostos como IPTU e IPVA.

E as mensalidades de faculdades e escolas? Elas também podem ser pagas dessa forma. Se você mora em um condomínio, as taxas mensais podem ser quitadas com cartão de crédito. Mas é bom lembrar que não dá para usar esse método para pagar a fatura do próprio cartão.

Uma novidade no mercado é o Pix parcelado, que permite que você pague serviços usando seu cartão de crédito. Mas atenção: dependendo da transação, é possível que sejam cobradas taxas que variam de 1,99% a 5,99%. Portanto, vale a pena ficar de olho nos detalhes antes de se decidir.

Os valores de 1,99% e 2,99% são referentes aos pagamentos feitos via Pix utilizando cartão de crédito. Se você está pensando em usar esse método, tenha em mente que ele pode ser vantajoso, mas só se realmente fizer sentido financeiro para você. O que funciona para uma pessoa pode não ser a melhor opção para outra.

Uma das vantagens de usar o cartão de crédito para pagar contas é o prazo maior que você tem para quitar o valor. Dependendo do seu ciclo de fatura, esse prazo pode chegar a até 40 dias. Além disso, a cada compra, você pode acumular pontos que podem ser trocados por milhas ou outras recompensas. Então, se for usar essa opção, pense bem e sempre busque a melhor forma de administrar suas finanças.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

como abrir sua loja e vender na plataforma

como abrir uma loja e vender na plataforma

24 minutos atrás
Fígado com gordura? Especialistas revelam a quantidade ideal de água por dia

Fígado gorduroso? Entenda a hidratação ideal indicada por especialistas

54 minutos atrás
golpes

Novos golpes com IA ameaçam smartphones e contas bancárias

2 horas atrás
8 países onde você pode viajar com luxo sem gastar muito

8 países para viajar com luxo a baixo custo

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo