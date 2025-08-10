8 países para viajar com luxo a baixo custo

Muita gente sonha em fazer uma viagem internacional, mas acaba desistindo ao pensar nos custos. A verdade é que essa impressão de que viajar para fora pode ser muito caro pode ser mais uma questão de percepção do que realidade. Existem sim países onde é possível ter experiências incríveis sem estourar o orçamento. Vamos explorar algumas opções que podem surpreender você!

Bolívia

A Bolívia é uma das melhores opções na América do Sul para quem quer viajar sem gastar muito. Além de ser um destino acessível, o país encanta pela diversidade de sua gastronomia, que é saborosa e barata. Os turistas ainda encontram acomodações com preços ótimos e atividades inesquecíveis, como as trilhas nas Cordilheiras dos Andes, que são acessíveis e proporcionam vistas incríveis.

México

O México é perfeito para quem aprecia a combinação de lazer e história. Com suas praias deslumbrantes e uma rica cultural, é um destino que garante diversão e aprendizado. Com preços convidativos para transporte e hospedagem, você pode explorar museus, ruínas e claro, saborear a deliciosa gastronomia local sem preocupação.

Argentina

Se você ama uma boa refeição, a Argentina não pode ficar de fora da sua lista. Com uma gastronomia de alto nível, o país oferece muito mais do que boas carnes. Sua diversidade de atrações e passeios gratuitos ou de baixo custo fazem da Argentina um destino bastante convidativo para quem busca aproveitar sem gastar muito.

Cuba

Cuba é como uma viagem no tempo, cheia de charme com suas cidades históricas e praias perfeitas. O povo cubano é conhecido pela hospitalidade, e a boa notícia é que muitos serviços, como hospedagem e transporte, têm um custo bastante acessível. É uma oportunidade de vivenciar uma cultura rica e única sem pesar no bolso.

Tailândia

A Tailândia é o sonho de muitos mochileiros. Conhecida por suas praias de tirar o fôlego, o país oferece uma excelente estrutura para quem viaja com um orçamento mais apertado. Com hospedagens baratas, alimentação econômica e um sistema de transporte eficiente, é fácil desfrutar das belezas tailandesas sem gastar uma fortuna.

Camboja

Famoso pelo magnífico templo de Angkor Wat, o Camboja cativa também pelas suas praias tranquilas e uma gastronomia deliciosa. A combinação de preços acessíveis para hospedagem e transporte faz do país um dos destinos mais econômicos do Sudeste Asiático. É um lugar onde a cultura se mistura ao relaxamento à beira-mar.

Romênia

Se você curte arquitetura clássica, a Romênia pode ser um verdadeiro achado. Apesar de estar na Europa, é possível fazer uma viagem econômica, com hospedagens a preços acessíveis e refeições que não pesam no bolso. Além disso, a riqueza histórica e cultural do país surpreende a todos.

Geórgia

A Geórgia é um pequeno tesouro no leste europeu. Suas paisagens deslumbrantes e vilarejos cheios de história impressionam. O país oferece uma rica tradição na produção de vinho e uma gastronomia incrível, tudo a preços que cabem no seu orçamento. É uma experiência que combina natureza e cultura de forma encantadora.