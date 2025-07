Companhia aérea lança internet grátis com tecnologia de Elon Musk

A Virgin Atlantic está se preparando para levar a conectividade em seus voos a um novo nível, graças a uma parceria com a Starlink, o serviço de internet via satélite da SpaceX. Essa é a primeira iniciativa desse tipo no Reino Unido, e a companhia aérea promete oferecer Wi-Fi gratuito e de alta velocidade, tudo isso com a tecnologia desenvolvida por Elon Musk.

A previsão é que a instalação do sistema fique pronta até o final de 2027. O principal objetivo é criar uma experiência muito mais conectada e agradável para os passageiros, com uma internet rápida e estável que funcione perfeitamente a 10 mil metros de altitude.

A conexão

O sistema da Starlink promete uma conexão comparável à que encontramos em casa. Será implantado em aeronaves como os Boeing 787, Airbus A350 e A330neo, começando, inicialmente, pelos membros do programa Flying Club. Os passageiros poderão assistir a filmes e séries, trabalhar remotamente, jogar online e conectar múltiplos dispositivos ao mesmo tempo.

É como se a aeronave se tornasse uma extensão do seu lar, permitindo que cada um se mantenha conectado e produtivo durante o voo. Além disso, a Virgin Atlantic está se renovando com uma encomenda de 45 novas aeronaves, com um investimento que chega a impressionantes US$ 17 bilhões. Essa modernização promete colocar a companhia entre as mais avançadas do mundo.

A tecnologia da Starlink se baseia em uma constelação de satélites que ficam em órbita baixa, garantindo uma conexão eficiente até mesmo em regiões mais remotas. Essa implementação não só traz um avanço tecnológico significativo, mas também abre novas possibilidades para a operação dos voos, tornando a experiência dos passageiros mais rica e interativa.

Com esse investimento robusto e a parceria com a internet de Musk, a Virgin Atlantic quer redefinir como nos conectamos enquanto voamos. A modernização da frota e a nova conectividade prometem transformar cada viagem em um momento mais produtivo e agradável, preparando o caminho para um futuro ainda mais conectado nos céus.