Como solicitar reembolso do saldo do Riocard?

A transição para a nova bilhetagem eletrônica no Rio de Janeiro começa neste sábado, 2 de setembro. A partir dessa data, o cartão Jaé será o único aceito nos sistemas de transporte municipal, que incluem ônibus, BRT, VLT, vans e "cabritinhos". Isso significa que os usuários do Riocard não poderão transferir seu saldo para o novo cartão. Portanto, é necessário conhecer o processo para solicitar o reembolso do valor restante que será transferido para a conta bancária dos passageiros.

Como pedir reembolso do saldo do Riocard

Os passageiros têm duas opções para solicitar o reembolso. A primeira é através da internet, por meio de uma videochamada. Para isso, o usuário deve acessar o site teleatendimentolojas.riocardmais.com.br/cliente e clicar no botão "Clique aqui para iniciar". Ao fazer isso, o sistema informará a posição do usuário na fila virtual e estima o tempo de espera para atendimento.

A segunda opção é presencial, em uma das lojas da Riocard, que estão localizadas em vários pontos da cidade. Os endereços são:

Barra da Tijuca : Terminal Alvorada (Av. das Américas, s/n° – piso inferior)

: Terminal Alvorada (Av. das Américas, s/n° – piso inferior) Campo Grande : Terminal de Campo Grande (Rua Aurélio Figueiredo, 15 – Loja 26 A e B)

: Terminal de Campo Grande (Rua Aurélio Figueiredo, 15 – Loja 26 A e B) Centro : Central do Brasil (Praça Cristiano Otoni, s/n° – subsolo, de segunda a sexta, das 8h às 17h) Carioca (Rua Uruguaiana, 7)

: Copacabana: Estação Siqueira Campos do metrô (Rua Tonelero, s/nº)

O horário de funcionamento dessas lojas é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Reembolso de diferentes tipos de cartões Riocard

Os usuários que possuem um cartão Expresso (rosa) podem solicitar reembolso, desde que o cartão esteja vinculado ao seu nome. Para isso, é necessário acessar a plataforma que permite vincular o cartão ao CPF do usuário.

Já os que utilizam o vale-transporte precisam apresentar uma declaração da empresa que comprove a autorização para o reembolso. Além disso, será necessário preencher uma declaração para devolver o cartão, um pré-requisito para a devolução do saldo.

Para vincular o seu Riocard ao CPF, é possível fazer isso pelo aplicativo ou pelo site riocardmais.com.br. No aplicativo, o usuário deve selecionar "meus cartões" e "adicionar cartão". No site, é preciso fazer login ou se cadastrar, e seguir as instruções para cadastrar o cartão usando o número do chip que se encontra no verso.

Documentos necessários para reembolso

Para solicitar o reembolso do Riocard, o usuário deve apresentar:

Cópia da carteira de identidade

Cópia do CPF

Dados bancários para o depósito

Endereço completo

Se o usuário for beneficiário de vale-transporte, é importante levar também a declaração da empresa e a carteira de trabalho.

Detalhes sobre o reembolso

O reembolso não é feito em dinheiro; o valor será depositado na conta bancária informada pelo usuário. O prazo previsto para o recebimento do reembolso é de 10 a 15 dias úteis.

Os usuários não podem pedir reembolso apenas de parte do saldo. O valor reembolsado será sempre o total disponível no cartão.

Com essas informações, os passageiros podem se preparar para a transição e garantir que os valores restantes no Riocard sejam devolvidos corretamente.