Cláudio Roberto, parceiro de Raul Seixas, na série retratada

Cláudio Roberto compartilha recordações sobre sua parceria com Raul Seixas, uma colaboração que resultou em muitos sucessos musicais. Em entrevista, Cláudio destacou a harmonia entre eles durante o processo criativo. “Tínhamos uma compreensão mútua incrível. Quando não concordávamos em alguma ideia, o outro dizia: ‘Então me convença’. Essa dinâmica era, para mim, a verdadeira democracia”, contou Cláudio.

Ao longo de sua parceria, Cláudio e Raul criaram diversos hits, incluindo “Maluco Beleza” e “O Dia em Que a Terra Parou”, ambos lançados em 1977, além de “Aluga-se” e “Rock das Aranhas”, em 1980. Juntas, mais de 30 músicas foram gravadas entre 1975 e 1988, consolidando a dupla como uma das mais importantes da música brasileira. O álbum “O Dia em Que a Terra Parou” é considerado um marco dessa união, pois todas as faixas foram compostas juntos. Outro álbum significativo é “Novo Aeon”, lançado em 1975, que também conta com composições da dupla.

Cláudio lembra de um encontro marcante com Raul em sua casa, onde o músico expressou sua intenção de gravar um novo disco pela Warner. Durante essa conversa, eles começaram a esboçar o que viria a ser “O Dia em Que a Terra Parou”.

Para celebrar os 80 anos do nascimento de Raul Seixas, foi lançada a série “Raul Seixas: Eu Sou” no Globoplay. A série retrata a vida do cantor e compositor, interpretado pelo ator Ravel Andrade. A obra aborda desde a infância de Raul até sua trajetória nos palcos, destacando os altos e baixos de sua carreira e a influência que ele teve no rock nacional.