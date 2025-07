Circuito de corridas da Centauro estreia em Brasília

Circuito de Corridas Centauro Desbrava Chega a Brasília

O circuito de corridas Centauro Desbrava desembarca em Brasília no dia 13 de julho, com uma largada marcada para as 7h no shopping Conjunto Nacional. A prova oferece duas opções de percurso, de 5 km e 10 km, e é uma oportunidade para atletas de diferentes níveis se superarem e se conectarem com o esporte.

Organizado pela Centauro, em parceria com a Fisia e a empresa de eventos esportivos X3M, o evento tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e proporcionar experiências que unam performance, cultura e a comunidade local.

Para tornar a competição ainda mais especial, a marca convidou um artista da região para criar a arte da camisa oficial do evento. A ilustração incorpora elementos culturais locais ao mundo esportivo e será aplicada em patches colecionáveis e tatuagens temporárias. Esses itens serão disponibilizados gratuitamente durante a retirada dos kits nas lojas participantes.

Os interessados em participar da corrida podem fazer suas inscrições através do site do Centauro Desbrava. Este evento promete ser uma celebração do esporte, atraindo tanto corredores experientes quanto novatos em busca de um desafio.