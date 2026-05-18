Aumente sua proteína: 6 alimentos vegetais essenciais

A proteína é um dos principais aliados do nosso corpo, trabalhando como base para os músculos, ajudando na produção de hormônios e até na defesa imune. E, para quem está sempre buscando uma alimentação mais balanceada, é bom saber que dá para encontrar essa fonte não só nas carnes, mas também em muitos alimentos vegetais. Cada vez mais, as pessoas têm optado por dietas vegetarianas ou veganas, o que faz a busca por leguminosas e verduras ricas em proteína aumentar.

Para quem está na pegada fitness, a recomendação é de cerca de 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Se você é daqueles que gostam de treinar pesado, a necessidade pode subir para 2 gramas por quilo! Isso significa que, se você pesa 70 quilos, o mínimo que deve ingerir é de 70 gramas de proteína ao dia. Mas como fazer isso? Vamos ver algumas opções.

Vegetais ricos em proteína

Os vegetais podem ser incríveis fontes de proteína e são super versáteis na cozinha. Quando você combina diferentes tipos, consegue atender bem às suas necessidades nutricionais. Aqui estão algumas opções e a quantidade aproximada de proteína que oferecem em 100 gramas cozidas:

Lentilha: cerca de 9 g de proteína; Grão-de-bico: aproximadamente 8 g de proteína; Ervilha: cerca de 5 g de proteína; Espinafre: cerca de 3 g de proteína; Couve: aproximadamente 3 g de proteína; Brócolis: cerca de 2,5 g de proteína.

De acordo com especialistas, para garantir boa ingestão de proteína sem carne, o segredo está na diversidade. É fundamental variar os alimentos e fazer combinações inteligentes. Por exemplo, o famoso arroz e feijão não é só tradicional; é também uma das melhores duplas para garantir a proteína necessária no prato.

Dicas práticas para incluir proteína vegetal

Na prática, veja algumas dicas para atingir sua meta diária de proteína com alimentos vegetais:

Distribua nas refeições: Não deixe a proteína concentrada apenas no almoço ou jantar. Uma boa ideia é incluir leguminosas também no café da manhã e lanches. Que tal um cookies de grão-de-bico?

Não deixe a proteína concentrada apenas no almoço ou jantar. Uma boa ideia é incluir leguminosas também no café da manhã e lanches. Que tal um cookies de grão-de-bico? Consuma leguminosas diariamente: Feijão, lentilha, ervilha e grão-de-bico precisam ser frequentes no seu cardápio.

Feijão, lentilha, ervilha e grão-de-bico precisam ser frequentes no seu cardápio. Varie os alimentos: Quanto mais diversidade você tiver, melhor será o seu perfil de aminoácidos e micronutrientes.

Quanto mais diversidade você tiver, melhor será o seu perfil de aminoácidos e micronutrientes. Cuidado com dietas restritivas: Não corte grupos alimentares sem orientação. Isso pode levar a deficiências nutricionais.

Não corte grupos alimentares sem orientação. Isso pode levar a deficiências nutricionais. Atenção com os mais velhos: À medida que envelhecem, as pessoas perdem massa muscular mais rápido. Aqui, um acompanhamento profissional é essencial.

Se você ainda não experimentou as leguminosas de várias formas, é hora de colocar a mão na massa e turbinar sua alimentação!