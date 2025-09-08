China move terminal de 30 mil toneladas em 40 dias com precisão

Na cidade de Xiamen, na província de Fujian, na China, engenheiros realizaram uma operação impressionante: mover um terminal rodoviário de 30 mil toneladas em apenas 40 dias. Para você ter uma ideia, esse peso é equivalente a 170 aviões Boeing 737. O deslocamento foi necessário para abrir espaço para a expansão da linha de trem-bala que corta a região.

Esse projeto não só evitou a demolição do terminal, que foi construído em 2015, mas também economizou milhões de dólares. Além disso, a façanha foi reconhecida pelo Guinness World Records, que registrou a operação como a maior rotação já realizada de um edifício desse tamanho.

Como mover um gigante de concreto

A equipe utilizou 532 macacos hidráulicos, montados em trilhos rolantes especialmente projetados para suportar o peso. Todos os movimentos foram controlados por um sistema de computador, garantindo uma precisão de até 2 milímetros.

O terminal se movia lentamente, avançando cerca de 7 a 8 metros por dia. Após um mês, ele havia percorrido 288 metros, completando o giro de 90 graus necessário para liberar a área da futura ferrovia. Os engenheiros afirmam que o maior desafio foi manter a estrutura do edifício intacta durante todo o processo; qualquer erro poderia resultar em sérios danos ou até mesmo no colapso da construção.

Economia bilionária

O terminal, inaugurado em 2015, custou cerca de US$ 39 milhões. Se decidissem demolir e reconstruir em um novo local, o custo seria ainda maior e levaria anos. Por outro lado, a operação de deslocamento custou apenas US$ 7,5 milhões, menos de um quinto do valor da reconstrução. Além de ser mais em conta, o processo foi rápido e sustentável, evitando a geração de toneladas de entulho que uma demolição geraria.

Esta estratégia reflete por que a China busca soluções ousadas em engenharia: ela acredita que essa prática é uma ferramenta essencial para manter o ritmo acelerado de urbanização e desenvolvimento.

O Guinness World Records confirma

A grandiosidade da operação rendeu reconhecimento internacional. O Guinness World Records validou a realização como a maior rotação de um edifício desse porte já efetuada. Essa certificação considerou não apenas o peso do prédio, mas a complexidade da operação, a distância percorrida e o raio de curvatura. Isso destaca a posição da China como um líder mundial em megaprojetos de engenharia urbana.

Por que mover ao invés de demolir?

A decisão de mover o terminal, em vez de demolir, revela uma filosofia em expansão na China: manter um desenvolvimento urbano ininterrupto. Com a expansão de projetos ferroviários de alta velocidade em diversas cidades, engenheiros estão cada vez mais buscando formas criativas de reaproveitar estruturas existentes ao invés de destruí-las.

Essa abordagem traz vários benefícios:

Eficiência econômica : os custos são muito menores;

: os custos são muito menores; Eficiência ambiental : evita o desperdício de materiais;

: evita o desperdício de materiais; Eficiência social: minimiza a interrupção nos serviços de transporte.

A China e a engenharia do impossível

Nos últimos anos, a China tem se destacado com megaprojetos que impressionam o mundo. Desde a maior ponte marítima do planeta até arranha-céus construídos em tempo recorde, o país coleciona exemplos de engenharia complexa. O caso de Xiamen se junta a essa lista, demonstrando que, para a China, nenhum desafio urbano é intransponível.

Se um projeto não segue o planejamento original, a solução é simples: basta mover o que estiver no caminho.

O legado do projeto

Mais do que apenas quebrar recordes, a rotação da Houxi Long Distance Bus Station deixou lições valiosas:

Integração de tecnologia e planejamento : sistemas computadorizados foram essenciais para garantir a segurança;

: sistemas computadorizados foram essenciais para garantir a segurança; Valorização do investimento público : preservar a estrutura existente gerou uma significativa economia;

: preservar a estrutura existente gerou uma significativa economia; Exemplo de inovação: o projeto inspira engenheiros em outros países a pensar fora da caixa.

Mover um edifício de 30 mil toneladas em apenas 40 dias pode parecer coisa de ficção científica, mas na China isso se torna realidade. Com tecnologia avançada, precisão milimétrica e um planejamento cuidadoso, os engenheiros de Xiamen mostraram que um prédio pode ser realocado quando o progresso exige.

Essa conquista simboliza a habilidade chinesa de transformar desafios em rotina, garantindo desenvolvimento rapidíssimo e ainda batendo recordes ao longo do caminho.