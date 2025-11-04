Casal viaja 3 mil km para vender Corcel 1977 no Amazonas

Um casal de Toledo, no Paraná, viveu uma verdadeira aventura ao percorrer quase 3 mil quilômetros em um Ford Corcel 1977. O objetivo da viagem? Entregar o carro a um novo dono no Amazonas. A jornada, que teve início em outubro e durou nove dias, trouxe desafios, como viajar sem ar-condicionado sob o calor intenso. Mas o carro aguentou firme e ainda fez sucesso com as pessoas que encontraram pelo caminho.

Hilário Zaltron e Janete Niedermeyer se viram na necessidade de levar o veículo pessoalmente, já que não conseguiram encontrar transporte para o frete. E assim, decidiram pegar a estrada, enfrentando longas distâncias e curiosidade de quem via passagens tão inusitadas.

Paradas pelo caminho

Durante o trajeto, o casal mantinha um ritmo intenso, rodando cerca de 600 quilômetros por dia. Fizeram algumas paradas estratégicas em cidades como Campo Grande, Cuiabá, Vilhena e Ariquemes. E como o Corcel chamava atenção, várias pessoas se mostraram interessadas no carro.

Janete contou que poderiam ter vendido o veículo “mais de dez vezes” ao longo da viagem, recebendo elogios pela coragem de se aventurar assim. O carro, que já tinha mais de 100 mil quilômetros rodados, foi finalmente vendido por R$ 20 mil ao irmão de Hilário, Vilson Zaltron.

Destino final no Norte

A viagem chegou ao fim em Humaitá, no Amazonas, onde entregaram o Corcel ao novo proprietário. Pelo que se sabe, Vilson planeja levar o carro até Manaus assim que arrumar uma vaga em uma balsa. Isso porque as condições das estradas na região não são das melhores e a travessia fluvial pode levar de seis a sete dias.

Após essa experiência cheia de aventura e nostalgia, Hilário e Janete decidiram voltar para Toledo de avião, encerrando uma jornada que ficará marcada na memória.