Canal de Test Drive para Compras é lançado no FreeCast e Roku

Lançamento de Um Novo Canal de Compras na Web Promete Inovação

Orlando, Flórida, 14 de julho de 2025 – A FreeCast anunciou o lançamento de um novo canal de compras chamado "Test Drive Live", que será disponibilizado inicialmente na plataforma Roku e no próprio serviço da FreeCast. Nas semanas seguintes, o canal também chegará a outras plataformas de canais FAST (Free Ad-Supported Television), como Amazon Fire TV, Google TV, Apple TV, Xbox, iOS, Android, Windows e Mac.

O "Test Drive Live" é projetado para oferecer uma experiência de compras inovadora, centrada nas necessidades dos consumidores. O canal apresentará uma grande variedade de produtos populares nas redes sociais e em plataformas de varejo. O formato do canal começa com vídeos de unboxing, onde os consumidores podem ver exatamente o que estão comprando. Em seguida, são realizadas demonstrações ao vivo dos produtos, seguidas de análises imparciais feitas por especialistas. Essa abordagem tem como objetivo fornecer as informações que os consumidores mais buscam ao considerar uma compra, sem a pressão de anúncios ou marcações excessivas.

Com a mudança do público de canais de televisão tradicionais para o streaming na web, é esperado que experiências de visualização mais sofisticadas se tornem comuns. A FreeCast está liderando essa transformação com o "Test Drive Live", utilizando sua tecnologia para oferecer canais FAST de forma ampla e para impulsionar inovações na publicidade e na televisão de compras.

William Mobley, CEO da FreeCast, afirmou que o canal foi projetado para ser diferente dos tradicionais canais de compras a cabo, focando na experiência do comprador. Segundo ele, os vídeos de unboxing permitem que os consumidores vejam os produtos, as demonstrações mostram como os itens funcionam e as análises honestas auxiliam na decisão de compra. Essa metodologia visa atender à demanda crescente dos consumidores que buscam informações detalhadas por meio de pesquisas no Google ou YouTube, distantes dos infomerciais frequentemente associados a canais de compras tradicionais.

O "Test Drive Live" representa uma evolução na maneira como os brasileiros poderão fazer compras, trazendo inovação e transparência ao processo de decisão.