Bruna Marquezine recebe elogio emocionante de Fernanda Montenegro

Bruna Marquezine teve um encontro marcante com a atriz Fernanda Montenegro no último fim de semana. O momento ocorreu nos bastidores do Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, após a leitura dramática de “Por Ele Mesmo”, escrita por Nelson Rodrigues e protagonizada por Fernanda, que está em cartaz no teatro.

Um vídeo do encontro foi compartilhado no Instagram da produtora de Fernanda e mostra Bruna claramente emocionada com as palavras da experiente atriz, que é indicada ao Oscar. Durante a conversa, Fernanda elogiou a atuação de Bruna e recordou a conexão que estabeleceram durante as filmagens do filme “Velhos Bandidos”, que ainda não tem data de lançamento definida.

Fernanda, que tem 95 anos, falou sobre a formação do elenco e como é importante trabalhar em harmonia. “Quando formamos um elenco, nos tornamos uma verdadeira família. Foi muito bonito trabalhar com você!”, disse ela, fazendo Bruna reagir com um “Oh, meu Deus”, demonstrando a emoção do momento.

A veterana também comentou sobre o clima das gravações, que contou com a participação de outros grandes nomes da atuação, como Ary Fontoura e Lázaro Ramos. Ela ressaltou como os papéis foram distribuídos igualmente entre os quatro protagonistas, destacando o entrosamento que foi criado durante o trabalho.

“Essa nossa vida é tão louca, não é?! A gente sempre espera que dê certo”, refletiu Fernanda ao finalizar a conversa.

O filme “Velhos Bandidos” gira em torno de um casal de aposentados que decide planejar um assalto a um banco, com a ajuda de um jovem casal de criminosos. A direção é de Cláudio Torres, filho de Fernanda Montenegro, o que traz uma conexão especial à produção.