Baiana devolve R$ 18 mil recebidos por engano no Pix

Um episódio de honestidade inusitada chamou a atenção de quem circulava pelo Centro Histórico de Salvador. Reasilvia, uma senhora de 63 anos que atua como baiana de receptivo, recebeu um Pix no valor de R$ 18 mil, enquanto o combinado com uma turista era apenas R$ 20 por uma tradicional foto. Assim que notou o erro, ela decidiu devolver o dinheiro na mesma hora.

"Eu fiquei assustada, meu filho!", contou Reasilvia em uma entrevista. Ela tem mais de 30 anos de experiência com isso e só percebeu a quantia inesperada algumas horas depois, ao dar uma olhadinha no extrato da conta.

O engano da turista apressada

Do outro lado dessa história estava Giani Rebouças, uma enfermeira de Rondônia. Em uma corrida para chegar ao aeroporto, ela mandou R$ 2 inicialmente e, na pressa, tentou completar a transferência com R$ 18. O que ela não percebeu foi que acabou digitando três zeros a mais — resultando em um verdadeiro “furto” de zeros de sua conta.

Giani explicou que a correria do momento atrapalhou tudo e que, durante o tumulto, ela não conseguiu lembrar nem mesmo da transação.

A busca pela solução

Apesar de não ter muita experiência com aplicativos bancários, Reasilvia não ficou parada. Ela pediu ajuda ao genro e juntos foram em busca de uma solução.

Eles passaram por um posto policial, uma delegacia de turismo e uma agência bancária, logo recebendo a orientação de que deveriam aguardar o contato da titular da conta.

Com determinação, conseguiram localizar Giani e devolveram o valor integral através do aplicativo. O retorno do dinheiro foi feito de forma simples, mas a missão, como sempre, teve seu custo. No final, a baiana recebeu apenas os R$ 2 combinados pela foto e ainda teve que arcar com R$ 10 de estacionamento.

A atitude de Reasilvia emocionou Giani. "Isso mostra que ainda existe gente boa", afirmou a enfermeira, que prometeu compensar sua generosidade mandando os R$ 18 devidos e preparando um presente especial em agradecimento.

“Ela merece”, comentou Giani, ressaltando como o gesto de honestidade fez por sua confiança.