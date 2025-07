Atualizações Texas: 104 mortos e 10 garotas continuam desaparecidas

Kerrville, Texas – Aumento no número de mortes devido a inundações

As inundações ocorridas durante o feriado de 4 de julho em Texas resultaram em um trágico saldo de 104 mortes até o momento. A maioria das vítimas foi registrada no Condado de Kerr, que contabiliza pelo menos 84 mortes, entre elas 28 crianças.

Enquanto as equipes de busca continuam seus trabalhos, pelo menos 10 meninas do acampamento Camp Mystic permanecem desaparecidas. Apesar da situação crítica, as autoridades informam que mais de 850 pessoas foram resgatadas durante o feriado prolongado.

Mortes em outros condados de Texas

Além do Condado de Kerr, outros locais também foram afetados. No Condado de Travis, foram reportadas pelo menos sete mortes e danos significativos à infraestrutura. O Condado de Kendall confirmou a morte de seis pessoas, enquanto o Condado de Burnet registrou quatro óbitos. O Condado de Williamson contabilizou duas mortes e o Condado de Tom Green uma morte confirmada.

Estradas e travessias fechadas

Várias estradas e travessias de água baixa nos Condados de Travis, Williamson, Hays, Bastrop, Caldwell, Lee e Fayette estão fechadas. As autoridades destacam a gravidade da situação, com rotas principais cortadas e riscos elevados para motoristas. Por isso, elas pedem que as pessoas evitem áreas inundadas e utilizem apenas estradas principais. O alerta é claro: “Desvie, não se afogue”.

Atualizações sobre os resgaste e desaparecidos

As informações mais recentes indicam que a contagem de mortos no Condado de Kendall subiu para seis, mas não há desaparecidos confirmados nesse local. Já em Williamson e Burnet, há pessoas ainda não localizadas. As autoridades estão intensificando as buscas em áreas de difícil acesso, utilizando helicópteros e drones.

As equipes de resgate relataram ter realizado mais de 62 resgates, atendendo a pessoas presas em telhados, árvores e veículos.

Apoio à comunidade

Muitas organizações e negócios locais em Austin e regiões próximas estão se mobilizando para ajudar as vítimas das inundações. Diversas iniciativas solidárias estão em andamento para arrecadar recursos e fornecer apoio aos afetados.

A administração local anunciou que novas conferências de imprensa serão realizadas para atualizar a população sobre os esforços de resgate e recuperação. As condições climáticas ainda trazem a ameaça de chuvas contínuas, e as autoridades pedem cautela a todos os moradores da região.