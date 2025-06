Atores cotados pela Amazon para o papel de James Bond

A Amazon está em busca do novo intérprete do icônico personagem James Bond para o 26º filme da franquia, intitulado “Bond 26”, que deve estrear em 2028. A empresa escolheu Denis Villeneuve como o diretor do filme, acelerando o processo de seleção do ator. De acordo com informações recentes, a prioridade é encontrar um ator com menos de 30 anos para dar vida a 007, alinhando-se a um novo rumo que a série pretende seguir.

Desde que Daniel Craig se despediu do papel em “Sem Tempo para Morrer” (2021), a franquia entrou em um período de pausa para reestruturar sua identidade. O próximo Bond não será apenas uma troca de ator, mas também uma reinvenção completa do personagem, o que reflete a intenção da Amazon de atualizar a narrativa e a imagem de 007.

Para isso, a busca por um novo ator foca em perfis que possam representar essa nova fase, sendo necessário ter carisma e uma presença marcante, além de apelo internacional. Três nomes estão se destacando na lista de candidatos:

Jacob Elordi (28 anos): O australiano, conhecido por seu papel em “Euphoria” (2019) e no filme “Priscilla” (2023), é visto como um dos talentos promissores da nova geração. Ele possui um estilo moderno e enigmático, que poderia representar uma nova versão de Bond. Apesar de ser australiano, o que em outras situações foi considerado um impedimento, fontes indicam que isso não deverá ser um obstáculo para a Amazon. Tom Holland (29 anos): Famoso por ser o Homem-Aranha nos filmes da Marvel, o britânico é um dos favoritos da Amazon. Com uma carreira consolidada, ele se encaixa no perfil de idade que o estúdio está buscando. Harris Dickinson (29 anos): Com performances em “Triângulo da Tristeza” (2022) e “King’s Man: A Origem” (2021), Dickinson é um talento britânico que traz uma mistura de juventude, intensidade e classe. Ele é considerado adequado para um Bond que exige uma abordagem mais emotiva, similar àquela que consagrou Daniel Craig.

Enquanto isso, alguns nomes que anteriormente eram cogitados para o papel, como Aaron Taylor-Johnson (35 anos), Henry Cavill (42 anos) e Idris Elba (52 anos), agora perderam força devido à preferência da Amazon por um ator mais jovem. Outras opções, como Regé-Jean Page, Will Poulter e Tom Hiddleston, também foram mencionadas, mas não seguem na lista principal.

A mudança na equipe criativa da franquia é notável. Barbara Broccoli e Michael Wilson, que tradicionalmente tinham controle total sobre a saga, agora apenas mantêm participação financeira. Villeneuve superou outros quatro diretores europeus na disputa pelo cargo e foi escolhido para dar um novo direcionamento à história de Bond.

Atualmente, ainda não houve reuniões oficiais com os possíveis candidatos para o papel. Porém, com o diretor definido, espera-se que o processo de seleção do novo 007 avance rapidamente.