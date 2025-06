Antonio Fagundes expressa receio sobre retorno da série

Antonio Fagundes, de 76 anos, está de volta ao “Mundo da Lua” após 33 anos desde o sucesso da série infantil. Nessa nova versão, Fagundes reprisa seu papel como Rogério, que agora é avô da protagonista Emília, interpretada por Sabrina Souza. O retorno da série é considerado por ele um “presente” especial em sua trajetória.

Fagundes compartilha sua empolgação com a continuação da história, destacando que a primeira versão conquistou muitos fãs que agora têm filhos pequenos. “É maravilhoso poder dar continuidade ao sonho de tantas pessoas”, afirma o ator, ressaltando que o novo projeto promete agradar a uma nova geração.

Ele também revela que reencontrar seu personagem depois de tanto tempo representa um grande desafio. Fagundes não sabe como o público irá receber essa nova fase do “Mundo da Lua”. Para ele, qualquer personagem traz a incerteza do que pode acontecer. “É sempre um frio na barriga”, confessa, refletindo sobre a expectativa e o nervosismo que acompanham o papel.

Essa nova fase da série é uma oportunidade de relembrar velhas histórias e criar novas memórias para as famílias que acompanharam a trama no passado. A expectativa é que os antigos fãs e novas audiências se conectem com a magia que sempre caracterizou o “Mundo da Lua”.