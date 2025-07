Adolescente é encontrada morta com sinais de organização criminosa

O corpo de uma adolescente de 14 anos, identificada como Nicolly Fernanda Pogere, foi encontrado na sexta-feira (18) próximo a uma lagoa em Hortolândia, interior de São Paulo. A Polícia Civil informou que, nas costas da jovem, havia a sigla PCC, que refere-se ao Primeiro Comando da Capital, uma organização criminosa. No entanto, o delegado José Regino acredita que essa marcação pode ter sido uma tentativa deliberada de disfarçar a verdadeira motivação do crime, sugerindo que não há ligação real com essa organização.

Quando o corpo foi encontrado, os investigadores notaram sinais de brutalidade. Nicolly apresentava trauma craniano, várias perfurações de faca e cortes profundos na região do abdômen. Além disso, seu corpo estava parcialmente esquartejado, com os membros superiores e inferiores ausentes, o que indica um nível extremo de violência.

Nicolly foi encontrada coberta por lençóis e uma lona. Durante a investigação, a polícia descobriu que existiam pedras dentro dos lençóis, possivelmente usadas para afundar o corpo na lagoa, o que sugere que houve um esforço para ocultar o crime.

A adolescente estava desaparecida desde o início da semana e foi reconhecida por seus familiares no local do achado. As investigações apontam para dois adolescentes como principais suspeitos. Um deles, de 17 anos, teve um relacionamento anterior com Nicolly e agora namora outra jovem de 14 anos, o que pode indicar uma motivação passional para o crime.

Durante buscas na casa do suspeito, a polícia encontrou vestígios de sangue, que estão sendo analisados. A Polícia Civil de Hortolândia segue investigando intensamente o caso, buscando localizar os adolescentes suspeitos e verificar a possibilidade de envolvimento de outras pessoas tanto no feminicídio quanto na fuga dos envolvidos. O caso está sendo acompanhado pelo 2º Distrito Policial de Hortolândia e recebeu prioridade máxima das autoridades.