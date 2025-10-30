587 castelos de luxo permanecem vazios em condomínio de 200 milhões

Em um canto curioso do noroeste da Turquia, na região de Mudurnu, há uma paisagem impressionante que parece saída de um filme de fantasia: 587 castelos inacabados. Tudo isso faz parte de um projeto ambicioso e colossal chamado Burj Al Babas, que prometia ser um condomínio de luxo por cerca de 200 milhões de dólares. No entanto, o que era sonho se transformou em um verdadeiro pesadelo imobiliário.

O início de um sonho milionário

A história começou em 2014, quando a construtora Sarot Group decidiu investir em um condomínio inspirado em castelos franceses. A ideia era construir 732 vilas de luxo, com cerca de 325 metros quadrados cada, incluindo piscina térmica e vistas deslumbrantes das montanhas. A localização foi escolhida cuidadosamente, perto das fontes termais de Babas Kaplıcası, que atraem turistas árabes em busca de relaxamento.

Os preços das unidades variavam entre 370 mil e 530 mil dólares e o projeto apresentava uma cidade cheia de charme, com shopping, centros de lazer e amplos jardins. Inicialmente, as expectativas eram altas e a promessa de sucesso econômico era visível aos olhos de muitos.

A crise que desmoronou o projeto

Mas a maré virou. Em 2018, a economia turca enfrentou uma grave crise com a queda da lira. As taxas de juros dispararam, a capacidade de compra da população diminuiu e muitos investidores desistiram. O Sarot Group, já endividado, não conseguiu mais honrar seus compromissos financeiros. A construção parou, e os trabalhadores começaram a deixar o local.

Em meio a isso, o grupo pediu falência, resultando em 587 castelos inacabados. O projeto não só foi uma vítima da crise econômica, mas também enfrentou resistência de moradores locais, preocupados com o desmatamento e o impacto visual das construções idênticas na paisagem histórica conhecida por suas casas otomanas.

Atualmente, as ruas de Burj Al Babas estão em um silêncio perturbador. As fachadas, ainda imponentes, escondem interiores incompletos, e aquilo que deveria simbolizar riqueza se transformou em um labirinto de ruínas.

A cidade fantasma que aguarda um final

Apesar de o projeto parecer perdido, as ruínas de Burj Al Babas atraem curiosos, fotógrafos e aventureiros em busca de imagens dignas de contos de fadas. O local se tornou popular nas redes sociais e é frequentemente mencionado em listas de “cidades fantasmas mais impressionantes”.

Rumores indicam que parte da dívida do Sarot Group foi adquirida por um fundo estatal turco, e há interesse de investidores estrangeiros em reabilitar o projeto, possivelmente transformando as vilas em um resort temático. No entanto, até o início de 2025, não houve confirmação de nenhum plano concreto.

Enquanto isso, os castelos permanecem parados, evidenciando o contraste entre a ambição de luxo e a realidade do abandono. O único som que se escuta entre as torres é o vento, um eco do que poderia ter sido – um lembrete melancólico das promessas não cumpridas e das contradições da economia turca contemporânea.