William Bonner pede paciência em seu novo papel no Globo Repórter

William Bonner, um dos principais rostos do telejornalismo brasileiro, passará por uma mudança significativa em sua carreira. Após quase 30 anos apresentando o Jornal Nacional, ele irá para o Globo Repórter em fevereiro de 2026, onde atuará como repórter e apresentador. A novidade foi recebida com entusiasmo pelo público e por Bonner, que expressou estar em um momento de grandes expectativas.

Em entrevistas, o jornalista comentou que essa transição marca um recomeço em sua vida profissional. Bonner destacou que iniciou sua carreira diretamente na bancada, e agora, seu retorno a campo representa uma nova experiência. Ele planeja abordar temas de maneira mais leve e próxima do público.

Bonner já sugeriu dois tópicos para reportagens no Globo Repórter, um dos quais está em pré-produção. Ele manifestou um desejo de conversar diretamente com as pessoas, buscando uma conexão mais íntima. Para isso, afirmou que pretende adotar uma linguagem menos formal, se afastando do estilo tradicional das notícias.

Em um pedido de paciência ao público, Bonner reconheceu que essa fase de adaptação será um aprendizado. Ele também agradeceu pela confiança que os telespectadores depositaram nele ao longo de sua trajetória no Jornal Nacional, reafirmando o compromisso ético do jornalismo da emissora.

Vale lembrar que o Globo Repórter era o único programa de jornalismo da Globo que Bonner ainda não tinha participado. Antes de se tornar âncora do Jornal Nacional, ele teve passagens pelo Jornal Hoje, Jornal da Globo e Fantástico, construindo uma carreira respeitada no telejornalismo do Brasil.