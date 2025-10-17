Vale Tudo encerra com 31 pontos de audiência no Ibope

Após sete meses de exibição e 173 capítulos, o remake de Vale Tudo chegou ao fim na sexta-feira, 17 de outubro. A novela se destacou como uma das mais discutidas do ano, gerando polêmicas e críticas nas redes sociais. Escrito por Manuela Dias, o remake celebra os 60 anos da Globo e traz elementos da obra original dos autores Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

O último episódio, exibido das 21h31 às 22h50, teve uma audiência de 29,9 pontos de média e chegou a registrar picos de 30,7 pontos, de acordo com dados preliminares. Um dos momentos mais esperados da trama foi a revelação de quem atirou em Odete Roitman (interpretada por Deborah Bloch), que resultou ser Marco Aurélio (Alexandre Nero). Surpreendendo muitos, a personagem Odete forjou sua própria morte para escapar do país com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco), o que gerou intensas discussões nas redes sociais.

Embora tenha enfrentado variações na audiência durante sua exibição, a novela encerrou com uma média geral de 23,4 pontos, tornando-se uma das que menos alcançaram público na faixa das nove. O auge da novela foi no capítulo 163, quando a morte de uma vilã levou a audiência a um pico de 31,2 pontos.

A Globo, apesar de algumas quedas na audiência nos últimos dias, comemora o engajamento intensificado nas redes sociais e o sucesso comercial de Vale Tudo, que conseguiu atingir recordes em merchandising e nas discussões online.

Com o fim de Vale Tudo, a Globo se prepara para lançar a nova novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, marcada para estrear no dia 20 de outubro. Esta nova trama promete reerguer a audiência da faixa nobre da emissora e é dirigida por Luiz Henrique Rios. A história gira em torno de Gerluce Maria das Graças (interpretada por Sophie Charlotte), que vive dilemas semelhantes aos de sua mãe, Lígia (interpretada por Dira Paes), refletindo sobre maternidade e abandono.