‘SuperPop’ presta homenagem a Luciana Gimenez em seu aniversário

Na quarta-feira, 5 de novembro, a RedeTV! fez uma transmissão especial do programa “SuperPop”, comemorando o aniversário de Luciana Gimenez, que completou 53 anos no dia 3 de novembro. Este foi um momento significativo, pois a apresentadora assumiu o papel principal no quadro “Fato ou Fake”, onde revisitou momentos importantes de sua carreira e recebeu homenagens de familiares e amigos.

Durante a atração, Luciana participou de uma conversa com os jornalistas Leão Lobo, Thiago Rocha e Simone Garuti. Eles conduziram um bate-papo leve e descontraído, repleto de curiosidades e histórias que aconteceram nos bastidores da televisão. Um dos destaques da noite foi a presença de Marco Antônio Gimenez, irmão da apresentadora, que compartilhou lembranças da infância e detalhes da trajetória profissional de Luciana, proporcionando um olhar mais íntimo sobre sua vida.

Luciana mostrou-se emocionada ao ouvir mensagens carinhosas de pessoas queridas. Ela comentou sobre a importância da equipe do “SuperPop” e fez uma reflexão sobre seu tempo à frente do programa. “Sou grata! Esse palco aqui não é meu, é das pessoas que estão aqui. Mas hoje ele é meu, porque é meu aniversário”, brincou, visivelmente tocada.

Ao final da homenagem, Luciana agradeceu aos parentes e colegas de trabalho. “Amo muito minha família! São poucos, mas os amo muito. Vocês são minha família também, já estão comigo há tanto tempo”, declarou, recebendo aplausos da plateia.

Em termos de audiência, o “SuperPop” conseguiu manter uma boa performance, registrando uma média de 0,5 ponto no Ibope e superando a Band em sua faixa de exibição, de acordo com dados da Kantar Ibope Media. O programa especial foi exibido às 22h45 e atraiu a atenção dos telespectadores num momento de celebração e reconhecimento ao trabalho de Luciana Gimenez.