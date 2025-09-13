Sônia Abrão comenta alterações no remake de Vale Tudo

Faltando poucos episódios para o final, o remake de “Vale Tudo”, que está sendo exibido no horário nobre, gera intensos debates entre os espectadores. A apresentadora Sônia Abrão, do programa “A Tarde É Sua”, se manifestou novamente contra as modificações feitas pela autora Manuela Dias, que é responsável por esta nova versão da novela clássica, escrita originalmente por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, em 1988.

Sônia criticou as mudanças, afirmando que elas descaracterizam aspectos fundamentais da trama original. Em suas declarações, ela afirmou: “O que vem aí para essa reta final é ainda mais palhaçada”, reforçando sua insatisfação. A apresentadora também citou um comentário feito pelo roteirista Silvio de Abreu, que, em entrevista ao programa “TV Fama”, sugeriu que, se Manuela desejava mudar tanto a história, o ideal seria que ela criasse uma novela própria.

Silvio de Abreu, conhecido por seu trabalho em novelas consagradas como “Éramos Seis” e “Belíssima”, já havia expressado sua preocupação em junho, dizendo que a adaptação estava desvirtuando a essência da obra original. Ele acredita que a autora tem feito muitas alterações em relação ao que foi escrito. Apesar das críticas, Silvio elogiou o talento de Manuela, reconhecendo que ele a revelou na TV Globo, mas questionou se o caminho escolhido por ela estava correto.

Desde o início do remake, Manuela Dias implementou modificações em diversos personagens e suas histórias. Um dos principais pontos de mudança foi a inclusão de Leonardo, filho de Odete Roitman, que na versão original havia falecido. Outras alterações incluem novos romances, adaptações na trajetória da personagem Raquel Acioly, interpretada por Taís Araújo, além de mudanças no perfil dos vilões e algumas mortes surpreendentes na reta final da trama.

O elenco também expressou descontentamento com a nova narrativa. Taís Araújo, que protagoniza a história, mostrou-se incomodada ao ver sua personagem voltando a vender sanduíches na rua, um desvio considerável da trajetória que se esperava para ela. Luis Lobianco, por sua vez, comentou a ausência de desenvolvimento nas personagens LGBTQIAPN+. Ele esperava que as personagens Laís e Cecília tivessem uma abordagem mais aprofundada, especialmente considerando que uma delas morreu na versão anterior. Ele expressou sua frustração em uma entrevista, destacando que imaginava que essas personagens teriam mais destaque na trama.

O remake de “Vale Tudo” está programado para terminar no dia 17 de outubro. Após o encerramento, a nova novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, entrará na faixa das 21h. Esta produção é vista como uma estratégia para recuperar a audiência da emissora, que tem enfrentado flutuações desde 2022.