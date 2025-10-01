Entretenimento

SBT mantém No Alvo mesmo com audiência modesta

Geraldo Luís. Foto: Reprodução/SBT
SBT confirma continuidade de No Alvo apesar de audiência modesta

O SBT anunciou que o programa No Alvo continuará sendo exibido às segundas-feiras, mesmo sem alcançar altos índices de audiência em todos os episódios. A decisão de manter o programa se deve, em grande parte, ao impacto que ele teve nas redes sociais, onde conseguiu gerar um bom nível de engajamento e visibilidade.

A primeira temporada do programa terminou na última segunda-feira (29) e registrou uma média de 2,2 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados consolidados. Apesar do número modesto, alguns episódios se destacaram, atingindo picos de audiência de até 5 pontos. Entre os momentos mais notáveis estão as entrevistas com personalidades como Pablo Marçal, Geraldo Luís e Leo Dias.

O episódio de estreia, que contou com Pablo Marçal, foi o mais assistido, alcançando uma média de 4 pontos. Logo após, as entrevistas de Geraldo Luís (21 de junho) e Sikêra Jr. (8 de setembro) empatam em segundo lugar, com 3,9 pontos cada uma.

Produzido pela equipe do Fofocalizando, No Alvo se diferencie pelo seu formato inovador, que combina entrevistas diretas e um tom polêmico, além de fazer uso de uma inteligência artificial para conduzir as conversas. Esse recurso despertou a curiosidade do público e ajudou a tornar alguns trechos do programa virais nas redes sociais.

De acordo com a emissora, o estilo audacioso do programa, que busca questionar os entrevistados de maneira incisiva, tem sido bem recebido, criando uma identidade única para a atração, que ainda está se estabelecendo no cenário da televisão.

Com a confirmação da renovação, a direção do SBT já começou a planejar os novos episódios, buscando definir quais serão os próximos convidados. As expectativas são de que a próxima fase do programa mantenha o tom polêmico e atraente nas redes sociais, ao mesmo tempo em que trabalha para aumentar sua audiência na televisão aberta.

