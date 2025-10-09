Rodrigo Lombardi assume papel no lugar de Alexandre Nero em “Três Graças”
Rodrigo Lombardi foi escalado para interpretar um novo magnata enigmático na próxima novela das nove da TV Globo, “Três Graças”. Sua contratação aconteceu após Alexandre Nero recusar o convite para reprisar o famoso personagem Comendador José Alfredo, de “Império”, que foi exibida em 2014.
Alexandre Nero alegou cansaço devido às gravações de “Vale Tudo” e decidiu manter suas férias já programadas, impossibilitando sua participação na nova trama. Apesar da ausência de Nero, o autor Aguinaldo Silva decidiu não desistir de criar um personagem que mantenha a mesma essência do Comendador: poderoso, misterioso e temperamental.
A equipe de produção tentou ajustar as gravações para acomodar os compromissos de Nero, mas isso não foi possível. Diante dessa situação, a trama foi reformulada, e Lombardi começará a gravar suas primeiras cenas a partir do dia 14 de outubro, com a sua estreia prevista para o capítulo 34, que vai ao ar em 14 de novembro, algumas semanas após a estreia da novela, marcada para 20 de outubro.
A chegada de Lombardi à história será impactante. Seu personagem fará uma exigência ao procurar uma valiosa gravura que desapareceu, exigindo atenção imediata. Ele declara de forma imperativa: “O que eu quero é ver a gravura do palhaço… Agora!” A tensão cresce quando os profissionais tentam explicar o motivo pelo qual a obra desapareceu, alegando que estava guardada em um cofre bancário. O homem, cético, responde friamente: “Voltarei amanhã ao meio-dia… E ai de vocês se eu sair daqui sem levar a minha gravura.” A inserção deste novo “comendador” promete agitar a narrativa e acelerar os mistérios em torno da gravura perdida.
Após esse encontro inicial, o personagem retornará para finalizar a compra, pagando uma fortuna com cartão de crédito e ironizando que já comprou até um iate “à vista” da mesma maneira.
### Trama de “Três Graças” e Seus Temas
A novela terá como foco três gerações de mulheres enfrentando o desafio da maternidade precoce: Lígia, a avó; Gerluce, a mãe; e Joélly, a neta. Essas mulheres, unidas por histórias de abandono e superação, tentam quebrar o ciclo de solidão quando Joélly engravida ainda adolescente.
A história se complica quando Gerluce descobre que a falência da família está ligada a crimes corporativos, levando a uma busca por vingança e justiça. Aguinaldo Silva, o autor, incorpora seu estilo de crítica social através do melodrama, um tema recorrente em suas obras.
Em uma entrevista, Aguinaldo contou que a ideia para a novela surgiu após uma visita à Maternidade Leila Diniz no Rio de Janeiro. Ele pensou em escrever sobre o tema e guardou essa ideia para o futuro, que agora se concretizou.
Inicialmente, a trama seria ambientada no Rio de Janeiro, mas a equipe decidiu transferi-la para São Paulo, buscando um cenário mais urbano e contemporâneo. Essa mudança visa conectar melhor a história a temas atuais, como desigualdade social.
### Ficha Técnica e Expectativas
“Três Graças” está prevista para ter 197 capítulos e é considerada uma das principais apostas da TV Globo para 2025. O roteiro é de responsabilidade de Aguinaldo Silva, Zé Dassilva e Virgílio Silva, com a redação final feita por Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Eliane Garcia. A direção artística será conduzida por Luiz Henrique Rios, numa colaboração inédita com Aguinaldo no horário das nove.
A expectativa é que a novela traga uma mistura de emoção, crítica social e humor irônico, características do autor, revivendo o estilo que fez sucesso em obras como “Senhora do Destino” e “Fina Estampa”.