Números consolidados de 10/11/2025 são divulgados

A audiência da televisão no Brasil apresentou mudanças significativas em 10 de novembro de 2025. A novela Rainha da Sucata, que atualmente está sendo exibida, registrou uma queda no número de telespectadores. Esse fenômeno ocorre em um cenário em que o programa Cidade Alerta SP da Record TV apresentou uma melhora em sua performance de audiência.

Por outro lado, o Jornal Nacional, o principal telejornal da Globo, alcançou um pico de 27 pontos, atingindo a maior audiência do dia na TV aberta. Essa alta evidencia a importância dos noticiários em atrair o público, especialmente em momentos críticos e de grande repercussão.

Mudanças de horário também afetaram a audiência das atrações. A novela Coração Indomável, que agora é exibida às 17h30, obteve a sua pior média de público desde o início da exibição. Essa alteração pode ter impactado diretamente no número de telespectadores que costumavam acompanhar a novela em seu antigo horário.

Outra atração que não teve um bom desempenho foi Galvão e Amigos, que já está próximo de seu encerramento. O programa da Band caiu para a quinta posição na audiência, ficando atrás até da RedeTV!.

Aqui estão os números de audiência consolidados para a segunda-feira:

Na Globo:

Hora 1: 5,2 pontos

Bom Dia SP: 8,5 pontos

Bom Dia Brasil: 8,9 pontos

Encontro com Patrícia Poeta: 7,5 pontos

Mais Você: 7,6 pontos

SPTV: 13,6 pontos

Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 14,8 pontos

Jornal Nacional: 25,2 pontos

Na Record:

Cidade Alerta: 3,7 pontos

Cidade Alerta SP: 8,1 pontos

Jornal da Record: 7,2 pontos

No SBT:

Coração Indomável: 2,1 pontos

The Voice Brasil: 4,4 pontos

Na Band:

Jornal da Band: 3,4 pontos

Galvão e Amigos: 0,6 pontos

Estes dados de audiência são um indicador relevante para as emissoras e para o mercado publicitário, uma vez que revelam as preferências do público e o desempenho dos programas na faixa horária.

Vale lembrar que, em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para avaliação do alcance das transmissões.