Netflix anuncia 2ª temporada de ‘Os Donos do Jogo’

Os Donos do Jogo. Foto: Divulgação/Netflix
Após sucesso global, Netflix confirma 2ª temporada de ‘Os Donos do Jogo’

A série brasileira Os Donos do Jogo foi oficialmente renovada para uma segunda temporada na Netflix. A confirmação ocorreu nesta quarta-feira, dia 12, após o grande sucesso que a produção alcançou desde sua estreia em 29 de outubro.

Desde seu lançamento, a série tem sido a mais assistida no Brasil e liderou a lista global de produções em língua não inglesa, atingindo impressionantes 5,9 milhões de visualizações, um recorde para o catálogo nacional da plataforma.

O protagonista André Lamoglia, que vive Jefferson Moraes, conhecido como Profeta, expressou sua felicidade com a recepção do público. “Estou muito feliz e honrado com o carinho que a audiência teve com a primeira temporada! A gente se dedicou de verdade nesse projeto, então é incrível ver esse retorno tão positivo”, disse ele.

Na série, a trama se centra em Profeta, um jovem ambicioso e filho de um bicheiro, que sonha em se tornar parte da cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ao lado de seu irmão Nelinho, ele enfrenta as poderosas famílias que dominam o jogo, como os Guerra, os Fernandez e os Saad, em um cenário repleto de disputas de poder e traições.

Com uma narrativa envolvente que mistura thriller e drama policial, Os Donos do Jogo marca um importante momento de transformação no submundo da contravenção, especialmente com a discussão sobre a possível legalização dos jogos de azar, que ameaça a estabilidade dos antigos clãs.

Além de Lamoglia, o elenco conta com nomes reconhecidos da teledramaturgia, incluindo Juliana Paes, Mel Maia, Giullia Buscacio, Chico Diaz e Otávio Muller, enriquecendo ainda mais a narrativa da série. A produção, dirigida por Heitor Dhalia, promete continuar a explorar a complexidade dessas relações e os dilemas enfrentados pelos personagens.

