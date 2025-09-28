Murilo Benício adota estilo hiper-real para vilão de Três Graças

A nova novela das 21h da Globo, chamada “Três Graças”, estreia em 20 de outubro e promete prender a atenção do público com sua trama envolvente. O ator Murilo Benício interpreta o personagem Ferette, um empresário que, à primeira vista, se apresenta como um benfeitor. Ele dirige uma fundação que leva seu nome e se dedica a distribuir medicamentos para a população carente. No entanto, esses remédios são, na verdade, falsificados. O enredo começa a ganhar força com a revelação das vilanias de Ferette e o modo peculiar com que ele se comunica.

Em uma entrevista, Murilo Benício explicou como surgiu a ideia de dar um sotaque ao seu personagem. Ele mencionou que a sugestão partiu do diretor Luiz Henrique Rios e que a ideia foi discutida em uma refeição com a atriz Grazi Massafera. Grazi comentou que finalmente poderia usar seu próprio sotaque, e isso fez Murilo refletir sobre a escolha do sotaque do seu personagem. O diretor pediu que ele adotasse um sotaque paulista misturado com influências italianas. Murilo reconheceu que isso era desafiador, mas que se encaixava bem com o universo criativo do autor Aguinaldo Silva.

Sobre essa conexão com Aguinaldo, Murilo recordou sua primeira novela com o autor, “Fera Ferida”, de 1993, que deixou uma forte impressão nele. Ele acredita que a propriedade e a originalidade da narrativa fazem parte do charme da nova novela.

O diretor Luiz Henrique Rios também comentou sobre o sotaque paulista, afirmando que ele varia muito de acordo com a região. Ele destacou que não há um sotaque único em São Paulo, pois as pessoas mudam a forma de falar dependendo do bairro onde estão. Essa diversidade levou a equipe a experimentar várias sonoridades na novela, buscando um registro que não se limita à realidade.

Ferette não é somente um empresário; ele mantém um relacionamento com Arminda, interpretada por Grazi Massafera, enquanto desvia recursos da fundação. As ações dele têm consequências sérias, prejudicando inocentes, como Lígia, mãe de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. Quando Gerluce descobre a fraude que envolve a distribuição dos remédios, especialmente ao cuidar de Josefa, mãe de Arminda, ela se vê em uma missão de justiça contra os vilões.

“Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, é uma mistura de romance, investigação policial e crítica social. A trama se passa em bairros centrais de São Paulo, como a Aclimação, que servem de palco para os conflitos da história. Esta novela é considerada uma aposta estratégica pela Globo e sucederá o remake de “Vale Tudo”, podendo ajudar a estabilizar o desempenho da faixa das 21h.