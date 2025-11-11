Entretenimento

Leyla – Sombras do passado chega ao Globoplay Novelas

Leyla: Sombras do Passado. Foto: Reprodução
‘Leyla – Sombras do Passado’ substitui ‘Dolunay’ no Globoplay Novelas

A novela brasileira “Avenida Brasil” vai ganhar uma nova versão na Turquia, intitulada “Leyla – Sombras do Passado”. A estreia está marcada para o dia 24 de novembro no serviço de streaming da Globoplay. Este remake é uma adaptação realizada a partir do enredo original de João Emanuel Carneiro, que fez grandioso sucesso em todo o mundo.

A nova produção contará com um total de 127 episódios e será lançada exclusivamente no Globoplay, com novos capítulos disponíveis toda segunda-feira ao longo de sete semanas. Para o público que assiste ao canal Globoplay Novelas, “Leyla – Sombras do Passado” começará a ser exibida no dia 15 de dezembro. A estreia no canal substituirá a novela “Dolunay”, com episódios sendo transmitidos de segunda a sábado, às 20h55, e com reprises às 10h25 do dia seguinte.

A história gira em torno de Leyla, interpretada por Cemre Baysel, uma jovem que busca se vingar de sua madrasta Nur, vivida por Gonca Vuslateri. Nur, que é cruel e ambiciosa, assassinou o pai de Leyla e usurpou a fortuna da família, abandonando a enteada em um lixão. O enredo promete ser recheado de melodrama, mistério e reviravoltas, características que ajudaram “Avenida Brasil” a se tornar um fenômeno mundial.

Além disso, enquanto o remake se prepara para sua estreia, a Globo está desenvolvendo uma continuação oficial de “Avenida Brasil”. O autor João Emanuel Carneiro já começou a trabalhar nas primeiras ideias do novo projeto, embora ainda não haja uma data de lançamento definida ou uma sinopse divulgada.

