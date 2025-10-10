Entretenimento

João Kléber e David Cardoso Jr. enfrentam desafios em programa

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Celso Portiolli, David Cardoso Jr. e Débora. Foto: Divulgação/SBT
João Kléber e David Cardoso Jr. encaram desafios no Minha Mulher que Manda

Neste domingo, 12 de outubro, o programa “Domingo Legal” trará uma edição especial para celebrar o Dia das Crianças. Sob o comando de Celso Portiolli, a atração ao vivo incluirá um "Passa ou Repassa" nostálgico, com a participação de ex-astros mirins do SBT. Essas estrelas, agora em novas fases de suas carreiras, irão se enfrentar em uma disputa cheia de lembranças e brincadeiras.

Os times serão divididos da seguinte maneira:

  • Time Azul: Lorena Queiroz, Stefany Vaz e Giulia Garcia.
  • Time Amarelo: Gabriel Miller, Nicholas Torres e Lucas Santos.

O objetivo do jogo é relembrar momentos que marcaram diversas gerações, com desafios que prometem diversão e muito bom humor para toda a família.

Além das competições, a edição contará com apresentações musicais ao vivo. Os famosos palhaços Patati Patatá e a Galinha Pintadinha se juntarão à festa, proporcionando um ambiente lúdico e alegre para as crianças e seus familiares.

A programação também incluirá quadros emocionantes e que oferecem prêmios. No quadro “Dia de Sorte”, o convidado será Alexandre Borges, criador do projeto “Tênis na Lagoa”, que participará de provas desafiadoras e emocionantes. Já no quadro “Comprar é Bom, Levar é Melhor”, a família Caetano, de Campinas (SP), terá a chance de responder a sete perguntas e concorrer a prêmios que podem chegar até R$ 80 mil.

Para encerrar o dia, o quadro “Minha Mulher Que Manda” trará três casais em uma competição culinária. Sob a orientação do chef Carlos Bertolazzi, os casais que participarão são:

  • João Kléber e Mara
  • David Cardoso Jr. e Débora
  • Victória Villarim e Ivan

O “Domingo Legal” começa às 11h15, ao vivo, no SBT, trazendo diversão e entretenimento para todas as idades nesta data especial.

