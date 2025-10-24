Entretenimento

Gonca Vuslateri brilha em nova novela turca da Record

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 20 minutos atrás
1 minuto de leitura
Gonca Vuslateri. Foto: Divulgação
Gonca Vuslateri entrega atuação premiada na nova novela turca da Record

Reconhecida por sua força e profundidade na interpretação, a atriz Gonca Vuslateri apresenta uma das performances mais impactantes de sua carreira ao viver a personagem Şule Akçay na nova novela turca intitulada "Mãe". A atração estreia na segunda-feira, dia 27 de outubro, e será exibida pela Record TV. O papel de Şule rendeu a Gonca o prêmio de Melhor Atriz do Ano, evidenciando sua relevância na teledramaturgia turca.

A Complexidade de Şule Akçay

Na novela "Mãe", que é a adaptação da série japonesa "Mother", a personagem Şule evoca uma ampla gama de sentimentos, como indignação, raiva e compaixão. Sua história é marcada por decisões difíceis e uma luta para enfrentar suas próprias dores. A atuação de Gonca é fundamental para transmitir a intensidade emocional da trama, que aborda os dilemas relacionados ao amor, à rejeição e ao arrependimento. A crítica destaca que a atriz consegue equilibrar com maestria a vulnerabilidade e a dureza de sua personagem, tornando-a um elemento central e impactante na narrativa.

Trajetória e Talento Multifacetado

Gonca Vuslateri nasceu em Bursa, na Turquia, em 2 de setembro de 1986, e iniciou sua jornada no mundo da atuação aos nove anos. Formou-se em teatro pelo Centro de Arte Müjdat Gezen e é conhecida por sua dedicação e intensidade em todos os papéis que interpreta. Além da atuação, ela é também autora, roteirista e poeta, com várias publicações que exploram temas relacionados ao universo feminino e à psicologia. Gonca complementa sua carreira sendo professora de teatro e já trabalhou como apresentadora em programas de rádio, demonstrando sua versatilidade nas artes cênicas.

A Trama de “Mãe”: Amor, Coragem e Redenção

"Mãe" narra a emocionante história de Zeynep, uma professora sensível e determinada, e Melek, uma menina que enfrenta a negligência da família. Juntas, essas personagens embarcam em uma jornada de amor, coragem e redenção, desafiando as convenções sociais e provando que a maternidade pode transcender a biologia.

A novela promete tocar o coração do público brasileiro, trazendo uma narrativa poderosa sobre empatia, sacrifício e amor incondicional. Com uma apresentação visual de alta qualidade e atuações impressionantes do elenco turco, "Mãe" certamente cativará os telespectadores.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 20 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Angélica. Foto: Divulgação/TV Globo

Angélica se junta à viU e fortalece atuação na Globo

19 horas atrás
Melhor da Noite. Foto: Reprodução/Band

Números consolidados de 22 de outubro de 2025

21 horas atrás
Marcelo Valle e Fernando Pavão. Foto: Reprodução/Instagram

Fernando Pavão será o vilão da 4ª temporada de “Arcanjo Renegado”

23 horas atrás
Bagdá (Xamã). Foto: Estevam Avellar/TV Globo

Bagdá vai à mansão de Arminda para cobrar dívida de Raul

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo