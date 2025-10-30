Globo anuncia estreia de ‘Em Família com Eliana’ em 2026

A Globo anunciou que o novo programa dominical de Eliana, intitulado “Em Família”, estreará no dia 15 de março de 2026. A atração começará às 12h30 e será exibida antes da “Temperatura Máxima”, que terá seu horário alterado para 13h55. Essa mudança visa reorganizar a grade de programação no domingo, preparando o público para os jogos de futebol que acontecem mais tarde.

A emissora já notificou agências de publicidade sobre essas alterações, que incluirão negociações de patrocínio para o novo programa. Inicialmente, “Em Família” seria transmitido no horário anterior aos jogos de futebol, mas a Globo decidiu ajustar essa estratégia para garantir uma melhor audiência para os eventos esportivos.

Esta será a primeira vez que Eliana será apresentadora fixa na emissora, após mais de dez anos trabalhando no SBT. O novo programa promete ser voltado para o público familiar e incluirá músicas, histórias emocionantes e a participação de telespectadores no estúdio.

Um dos principais quadros do programa se chamará “Minha Família é um Show”, baseado em um formato europeu adquirido pela Globo. Nesse quadro, famílias se apresentarão musicalmente em um ambiente de competição leve e descontraída.

Durante a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá em junho e julho, “Em Família” terá edições ao vivo, assim como outras atrações dominicais como “Caldeirão” com Marcos Mion e “Domingão” com Luciano Huck. O programa continuará no ar até dezembro de 2026 e há a possibilidade de renovação para 2027, dependendo do desempenho nas audiências.

Os executivos da Globo consideram “Em Família” uma parte essencial da reformulação da programação aos domingos, com foco em fortalecer a presença feminina na tela e ampliar o apelo comercial da faixa.