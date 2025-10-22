Entretenimento

Globo anuncia equipe e enredo da nova novela “Próxima Página”

Juan Jullian. Foto: Reprodução/Instagram
Globo define equipe e enredo de “Próxima Página”, nova novela das sete

A Globo iniciou oficialmente a produção de sua nova novela das 19h, intitulada “Próxima Página”. A trama, que vai substituir “Coração Acelerado” em 2026, marca a estreia de Juan Jullian como autor titular. Ele contará com a supervisão artística de Ricardo Linhares, um profissional respeitado e experiente na dramaturgia da emissora. Além disso, a roteirista Luciana Pessanha, que recentemente trabalhou em “Vale Tudo”, também fará parte da equipe, colaborando com Jullian no desenvolvimento do texto.

A novela terá uma narrativa moderna e emocional, ambientada no universo da literatura, abordando dilemas éticos e amorosos, segundo informações apuradas. A protagonista será Íris, uma jovem que enfrenta a perda trágica de sua mãe em um acidente e se muda para São Paulo com o sonho de se tornar escritora. Durante sua jornada, ela participa de um concurso literário organizado por uma grande editora e acaba se envolvendo com Osvaldo, que ela não sabe que é seu pai biológico.

Essa competição será marcada por desafios que Íris enfrentará. Ela lidará com o desprezo da agente Tamara, que é esposa de Osvaldo, e também desenvolverá um romance intenso com Cássio Lamira, um autor famoso que atravessa um período de crise criativa após a morte de sua esposa. No entanto, a relação deles passará por uma grande turbulência quando Íris descobrir que Cássio plagiou seu livro e o apresentou como seu.

Outros personagens importantes incluem João, o melhor amigo e primeiro amor de Íris, e Hugo, um jovem carismático e mulherengo que formará um triângulo amoroso com eles. À medida que a história se desenrola, Íris embarca em uma jornada de reconstrução e superação, buscando afirmar sua voz e seu talento em um ambiente que pode ser competitivo e desigual.

A estreia de “Próxima Página” está prevista para o segundo semestre de 2026. A nova produção reflete uma tendência recente das novelas das sete da Globo, que têm se concentrado em tramas urbanas e contemporâneas, alinhadas a temas como arte, ética e empoderamento feminino.

