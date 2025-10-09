Episódios finais de Vermelho Sangue estreiam no Globoplay hoje

Na próxima quinta-feira, dia 9, chegam ao Globoplay os episódios finais da primeira temporada da série “Vermelho Sangue”. A trama, que mistura mistério e emoção, gira em torno das vidas de Luna e Flora, personagens que, após descobertas significativas, seguem caminhos bem diferentes. Michel, interpretado por Pedro Alves, vê uma oportunidade de se aproximar de Luna. No entanto, a presença de Celina e as reações de Flora podem afetar o destino de todos.

O desfecho da temporada promete ser emocionante, com a introdução de um novo personagem que alterará a dinâmica entre Luna e sua mãe, Carol. Essa novidade traz mais suspense à trama e mantém o público atento.

A atriz Letícia Vieira, que vive Luna, destaca os contrastes entre Michel e Flora, ressaltando que Michel representa a paixão de Luna, enquanto Flora representa um lado mais aventureiro e “louco” dela, que acredita em seres místicos. Já Pedro Alves comenta que Michel redescobre o amor verdadeiro ao se aproximar de Luna, o que pode colocar suas alianças à prova.

Alanis Guillen, que interpreta Flora, menciona uma transformação em sua personagem, que finalmente terá a chance de seguir seus próprios sonhos e desejos após um romance intenso e breve com Luna.

“Vermelho Sangue” é uma produção original de terror e fantasia, com 10 episódios, criada por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, e dirigida por Patricia Pedrosa. O elenco ainda conta com nomes como Rodrigo Lombardi, Ana Clara e Bete Mendes, que ajudam a construir o ambiente sombrio e místico da série.

Além do lançamento dos episódios finais, o mês de outubro traz um especial de Halloween no Globoplay, com uma série de lançamentos de terror, incluindo produções nacionais e internacionais como “Evil – Contatos Sobrenaturais” e “Bates Motel”. Também será lançada a nova série “Reencarne”, que terá o primeiro capítulo disponível para não assinantes a partir do dia 23, ampliando as opções de conteúdo de terror na plataforma.