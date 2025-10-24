Entretenimento

Emílio Dantas será Hudson, o vilão da novela final

Emilio Dantas.- Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação
Emílio Dantas viverá o vilão Hudson na reta final da novela

O ator Emílio Dantas retornará à programação da Globo, onde interpretará o vilão Hudson na novela “Dona de Mim”. Após seu sucesso na trama “Vai na Fé”, Emílio promete trazer um novo nível de tensão ao papel de Hudson, que será o principal antagonista da protagonista Sofia, vivida pela atriz Elis Cabral.

Hudson é descrito como um personagem frio, cruel e manipulador, que fará de tudo para atingir seus objetivos, colocando Sofia como sua principal vítima. A introdução desse vilão está prevista para a fase final da novela, trazendo conflitos emocionais e maiores tensões dramáticas à história.

A volta de Emílio Dantas à Globo representa uma colaboração com a autora Rosane Svartman, que também o dirigiu em “Vai na Fé”. Na trama anterior, ele teve grande destaque interpretando o personagem Theo, que recebeu muitos elogios tanto do público quanto da crítica.

Além de seu trabalho na televisão, Emílio Dantas está se destacando em produções de streaming. Ele faz parte do elenco da série documental “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, que será lançada na HBO Max no dia 13 de novembro. O ator também está confirmado na série médica “Emergência 53”, uma produção original do Globoplay, cuja estreia foi adiada para 2026.

“Dona de Mim” tem se mostrado um grande sucesso na audiência, atingindo uma média de 20 pontos em São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media. A novela está agendada para seu último capítulo no dia 9 de janeiro de 2026. Após sua conclusão, a próxima trama a ocupar o horário será “Coração Acelerado”, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e com estreia marcada para 12 de janeiro de 2026. O elenco incluirá nomes como Isadora Cruz, Gabz, Filipe Bragança e Isabelle Drummond.

