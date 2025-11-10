Duda Santos destaca seu papel em ‘A Nobreza do Amor’

No último sábado (8), durante o festival Rock The Mountain, a atriz Duda Santos compartilhou sua empolgação sobre seu novo papel na novela “A Nobreza do Amor”, que estreia em março de 2026 na TV Globo. Duda interpretará Alika, uma princesa africana, e destacou a importância de representar uma personagem preta em uma posição de destaque na televisão brasileira.

A atriz ressaltou a responsabilidade que vem com esse papel. “Essa é uma oportunidade imensa de reconstruir o imaginário coletivo. Estou muito feliz e grata por isso”, declarou Duda.

Ela explicou que a presença de uma princesa preta em um horário nobre é um marco significativo. “Acho essencial que retratemos novas narrativas para que possamos sonhar com um futuro melhor”, afirmou. Duda também comentou sobre o impacto que esse projeto pode ter nas crianças de hoje, desejando que seus filhos possam olhar para trás e sentir orgulho do que ela fez. “Referências são fundamentais para que as crianças se sintam representadas e reconhecidas”, destacou.

“A Nobreza do Amor” será a sucessora da novela “Êta Mundo Bom!” na faixa das 18h e promete mesclar fantasia e realismo. A história se ambienta entre o continente africano e o Nordeste brasileiro dos anos 1920. A trama segue Alika, que foge para o Brasil após o domínio do tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, sobre seu reino, Batanga. No Brasil, ela se encontra com Tonho, um trabalhador de engenho que deseja lutar por suas terras e pela sua comunidade.

A narrativa explorará temas de amor, resistência e as tradições daquela época, enquanto o casal enfrenta desafios no interior do Rio Grande do Norte.

A direção artística ficará a cargo de Gustavo Fernandez, conhecido por seu trabalho em “Pantanal” (2022) e “Renascer” (2024). Além de Duda Santos, o elenco incluirá nomes como Levi Asaf, Nicolas Prattes, Lázaro Ramos e Erika Januza. A novela busca valorizar histórias afro-brasileiras dentro do contexto das produções de época, enriquecendo a diversidade de narrativas na televisão brasileira.