Entretenimento

Duda Santos destaca seu papel em ‘A Nobreza do Amor’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Duda Santos no Upfront 2026. Foto: Renato Pizzutto/Globo
Duda Santos celebra protagonismo em ‘A Nobreza do Amor’

No último sábado (8), durante o festival Rock The Mountain, a atriz Duda Santos compartilhou sua empolgação sobre seu novo papel na novela “A Nobreza do Amor”, que estreia em março de 2026 na TV Globo. Duda interpretará Alika, uma princesa africana, e destacou a importância de representar uma personagem preta em uma posição de destaque na televisão brasileira.

A atriz ressaltou a responsabilidade que vem com esse papel. “Essa é uma oportunidade imensa de reconstruir o imaginário coletivo. Estou muito feliz e grata por isso”, declarou Duda.

Ela explicou que a presença de uma princesa preta em um horário nobre é um marco significativo. “Acho essencial que retratemos novas narrativas para que possamos sonhar com um futuro melhor”, afirmou. Duda também comentou sobre o impacto que esse projeto pode ter nas crianças de hoje, desejando que seus filhos possam olhar para trás e sentir orgulho do que ela fez. “Referências são fundamentais para que as crianças se sintam representadas e reconhecidas”, destacou.

“A Nobreza do Amor” será a sucessora da novela “Êta Mundo Bom!” na faixa das 18h e promete mesclar fantasia e realismo. A história se ambienta entre o continente africano e o Nordeste brasileiro dos anos 1920. A trama segue Alika, que foge para o Brasil após o domínio do tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, sobre seu reino, Batanga. No Brasil, ela se encontra com Tonho, um trabalhador de engenho que deseja lutar por suas terras e pela sua comunidade.

A narrativa explorará temas de amor, resistência e as tradições daquela época, enquanto o casal enfrenta desafios no interior do Rio Grande do Norte.

A direção artística ficará a cargo de Gustavo Fernandez, conhecido por seu trabalho em “Pantanal” (2022) e “Renascer” (2024). Além de Duda Santos, o elenco incluirá nomes como Levi Asaf, Nicolas Prattes, Lázaro Ramos e Erika Januza. A novela busca valorizar histórias afro-brasileiras dentro do contexto das produções de época, enriquecendo a diversidade de narrativas na televisão brasileira.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Foto: Soumith Soman/Pexels

Bets gastam mais de R$ 1 bilhão em anúncios na TV brasileira

1 hora atrás
‘Vale o Escrito: A Guerra do Jogo do Bicho’. Foto: Globo / Divulgação

GloboPlay divulga ranking dos documentários mais populares

2 horas atrás
Foto: Manoella Mello/TV Globo

Trio que pode mudar a história de ‘Coração Acelerado’

4 horas atrás
Vera Magalhães. Foto: Divulgação/TV Cultura

Mudanças na Cultura podem afastar Vera Magalhães do ‘Roda Viva’

4 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo