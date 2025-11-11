‘Coração indomável’ registra queda de audiência com novo horário

Na última segunda-feira, dia 10 de novembro, o SBT enfrentou dificuldades em sua programação ao apresentar uma nova reprise à tarde e ao mudar os horários de dois de seus programas: “Aqui Agora” e “Coração Indomável”.

Durante a tarde, o programa “Esmeralda” conseguiu manter boa parte da audiência que acompanhava “Alô Você”, registrando uma média de 3,3 pontos, um desempenho semelhante ao da novela “Maria do Bairro”, que pontuou 3,5. No entanto, a performance da novela “Coração Indomável”, que passou a ser exibida no horário das 17h, caiu para 2,1 pontos, índice que marca sua pior média até o momento. Essa troca de horários parece ter afastado ainda mais os telespectadores do SBT.

No início da noite, o programa “Aqui Agora” não conseguiu melhorar os índices de audiência, mantendo-se com uma média de apenas 2,6 pontos, inferior ao que o “Brasil Urgente SP” conseguiu alcançar. Isso resultou em uma situação complicada para o “SBT Brasil”, que, com uma média de 3,0 pontos, ficou atrás do “Jornal da Band”.

Outro programa que apresentou resultados preocupantes foi “A.Mar”, que igualou seu recorde negativo, registrando 2,6 pontos, um número comparável ao de “A Caverna Encantada”, que foi removido da faixa nobre por razões similares de baixa audiência.

Por outro lado, o reality show “The Voice Brasil” se destacou na grade do SBT ao alcançar uma média de 4,4 pontos no horário nobre, sendo a atração mais assistida da emissora no dia.

As principais audiências do SBT nesta segunda-feira foram as seguintes:

– Alô Você – 3,1 pontos

– Esmeralda – 3,3 pontos

– Maria do Bairro – 3,5 pontos

– Coração Indomável – 2,1 pontos

– Aqui Agora – 2,6 pontos

– SBT Brasil – 3,0 pontos

– A.Mar – 2,6 pontos

– The Voice Brasil – 4,4 pontos

Vale lembrar que, em 2025, cada ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados, conforme medido pela Kantar Ibope Media, referência no segmento publicitário para avaliação do desempenho das emissoras.