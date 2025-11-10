Celso Freitas lidera novo canal de notícias

Celso Freitas, um dos mais respeitados jornalistas do Brasil, é o novo âncora do SBT News, canal de notícias que será lançado pelo Grupo Silvio Santos no próximo mês. A emissora promete uma cobertura jornalística contínua, 24 horas por dia, acessível em diversas plataformas.

Freitas se junta a um time de profissionais de renome, que inclui Sydney Rezende, Basília Rodrigues, Amanda Klein, Leandro Magalhães e Raquel Landim. O projeto será dirigido por Leandro Cipoloni.

Em um comunicado sobre sua nova fase na carreira, Celso Freitas enfatizou a credibilidade do SBT e a importância de levar informação de qualidade à população: “O SBT News nasce com a credibilidade do SBT e seu alcance em múltiplas plataformas. Tudo para levar o melhor do jornalismo profissional para a população, 24 horas por dia.”

Com mais de cinquenta anos de experiência, Freitas iniciou sua carreira no rádio nos anos 70 e depois se destacou na televisão, onde apresentou programas importantes como o Jornal Nacional e o Fantástico na TV Globo. Em 2004, ele se transferiu para a Record, onde apresentou o Domingo Espetacular e, depois, o Jornal da Record, cargo que ocupou até recentemente.

O SBT News, que anteriormente era um nome digital ligado ao site da emissora, está se transformando em um canal completo de notícias. Ele será oferecido nas principais operadoras de TV por assinatura, além de estar disponível no YouTube e por meio de serviços de streaming gratuito com publicidade. A estreia do canal está agendada para o dia 15 de dezembro.