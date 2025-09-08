CazéTV vence GE TV no primeiro confronto de transmissões esportivas

O primeiro duelo entre CazéTV e GE TV em transmissões esportivas digitais teve um resultado claro: a CazéTV, comandada por Casimiro Miguel, se destacou. Na sexta-feira, 5 de setembro, ambos os canais transmitiram gratuitamente a partida da NFL entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, marcando a abertura da liga.

Os números de audiência foram significativos. A CazéTV alcançou um pico de 430 mil espectadores simultâneos, enquanto a GE TV registrou 170 mil. No total de visualizações, a diferença foi ainda maior, com 9 milhões de acessos para a CazéTV e apenas 1,2 milhão para a GE TV. Esse desempenho reforça a popularidade da CazéTV, que ganhou destaque no YouTube durante a Copa do Mundo de 2022 e atualmente conta com mais de 22,2 milhões de inscritos.

A GE TV fez sua estreia oficial no dia 4 de setembro, com uma transmissão que atraiu 1,4 milhão de espectadores simultâneos durante o jogo entre Brasil e Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Essa partida também foi exibida pela TV Globo e SporTV, mas a GE TV organizou uma equipe exclusiva para sua transmissão digital, evidenciando a nova estratégia do grupo. A GE TV, que herdou seus inscritos do site ge.globo, soma atualmente 6,95 milhões de seguidores.

A competição entre as plataformas não se limita à NFL. Ambas estão ativamente buscando direitos de transmissão para eventos esportivos de grande audiência, como vôlei e futebol. A Superliga de Vôlei é um exemplo recente, com propostas apresentadas à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A Globo planeja transmitir duas partidas por rodada no YouTube, além de cobrir jogos no SporTV. Por sua vez, a CazéTV ofereceu transmitir até quatro jogos (masculinos e femininos) por semana, sem exigir exclusividade.

Esses números refletem uma mudança no consumo de esportes no Brasil, onde o público está cada vez mais se voltando para plataformas digitais. As transmissões gratuitas e a linguagem acessível têm se mostrado fundamentais para atrair espectadores. A disputa entre a Globo e Casimiro destaca que o streaming esportivo não é mais apenas um complemento, mas se tornou uma peça central na estratégia do mercado esportivo.