Assassinada e condenada estreia em 13 de novembro na hbo max

A plataforma de streaming HBO Max revelou que sua nova série original, intitulada Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, estreia no dia 13 de novembro. Para marcar a ocasião, foi disponibilizado um teaser com as primeiras imagens do drama, que promete cativar o público.

A série é inspirada em um crime que chocou o Brasil e é baseada no popular podcast Praia dos Ossos. A produção, que contará com seis episódios, traz à tona a história de Ângela Diniz, uma mulher que lutou pela sua liberdade e autonomia, desafiando convenções sociais. Infelizmente, essa luta culminou em tragédia quando Ângela foi assassinada pelo namorado, Doca Street, que alegou legítima defesa da honra. Este caso ganhou destaque e se tornou um importante marco para os movimentos feministas no Brasil.

O teaser da série apresenta uma atmosfera intensa, iniciando com cenas de Ângela feliz e cheia de vida, mas rapidamente transita para momentos de tensão e violência. A produção retrata a brutalidade do relacionamento de Ângela e Doca, enfatizando a seriedade da história que está sendo contada.

No elenco, destaca-se Marjorie Estiano interpretando Ângela e Emilio Dantas no papel de Doca Street. Também fazem parte do time de atores nomes como Antonio Fagundes, que interpreta o advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins Silva, além de Thiago Lacerda, Camila Márdila, e Yara de Novaes, entre outros.

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada é uma série de ficção criada pela Conspiração. O roteiro é escrito por Elena Soárez, Pedro Perazzo e Thais Tavares, sob a direção geral de Andrucha Waddington e direção de segunda unidade de Rebeca Diniz. A produção conta com a supervisão de Waddington e Renata Brandão, enquanto a produção executiva é de responsabilidade de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda, representando a Warner Bros. Discovery.

Com essa nova série, a HBO Max busca não apenas entreter, mas também provocar reflexão sobre questões sociais importantes que cercam a vida e a morte de Ângela Diniz.