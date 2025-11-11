Álvaro e Nicole Bahls chamam atenção da Globo para o ‘BBB26’

A emissora Globo está de olho em dois nomes famosos para integrar o elenco do próximo “Big Brother Brasil 26”. Os escolhidos são Álvaro, um influenciador digital que conta com quase 17 milhões de seguidores, e Nicole Bahls, ex-integrante do programa “Panicat” e destaque da atual edição da “Dança dos Famosos”.

Ambos despertaram o interesse da produção para o grupo Camarote, que reúne personalidades conhecidas. No entanto, um dilema pode complicar a entrada de ambos na competição: eles possuem contratos publicitários com uma marca de cerveja que é concorrente do patrocinador oficial do programa. Esta situação levanta questões sobre possíveis rescisões contratuais, que podem envolver multas elevadas.

Nicole fez um retorno ao elenco da Globo com sua participação na “Dança dos Famosos”, onde seu desempenho positivo reacendeu o entusiasmo da emissora em contar com ela no “BBB”. Muito carismática, ela conquistou o público e os funcionários da emissora, e já havia manifestado o desejo de participar do reality show há bastante tempo.

Álvaro, por sua vez, vem se destacando como um dos criadores de conteúdo mais influentes do Brasil. Desde que se juntou ao programa de dança, ele tem atraído atenções de diversas formas, tanto online quanto na televisão. Em entrevistas, ele expressou a sua satisfação com o momento atual, falando sobre suas aspirações de continuar fazendo parte da emissora.

A proposta de incluir Álvaro no “Big Brother Brasil” partiu da própria equipe de produção, que acredita que ele pode ajudar a atrair um público jovem e aumentar o engajamento digital do reality. Contudo, o contrato atual de Álvaro com a marca de bebida é um ponto delicado, e tanto ele quanto Nicole estão considerando cuidadosamente suas opções antes de decidir.

Enquanto essa questão não é resolvida, os dois continuam ativos em suas agendas comerciais e participando de programas da emissora. A equipe de produção do “BBB 26”, que conta com Tadeu Schmidt, Mariana Mónaco e Angélica Campos, está trabalhando na formação do elenco, que desta vez terá três grupos: Pipoca (anônimos), Camarote (famosos) e Veteranos (ex-participantes marcantes). Além disso, o formato trará novos Big Fones espalhados pela casa, prometendo um clima mais imprevisível.

O reality show está programado para durar 100 dias, com data de estreia marcada para 12 de janeiro de 2026 e a final prevista para 21 de abril, durante o feriado de Tiradentes. Antes do início oficial, cinco casas de vidro estarão localizadas em diferentes partes do Brasil, onde acontecerão votações e pré-seleções ao vivo, movimentando ainda mais a participação do público.